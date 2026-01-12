La Rioja impulsa un proyecto pionero de IA que logra un incremento histórico en la vacunación de adultos

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Desde el pasado 18 de agosto, la Consejería de Salud y Políticas Sociales aplica un proyecto pionero a nivel nacional basado en Inteligencia Artificial (IA) para mejorar las coberturas de vacunación en la población adulta. Se trata de LOLA, un asistente virtual conversacional diseñado para contactar telefónicamente con la ciudadanía, resolver dudas en tiempo real e impulsar de forma activa la vacunación en mayores de 65 años.

El balance de esta primera fase del proyecto es altamente satisfactorio, tanto por la amplia cobertura alcanzada como por la excelente respuesta de la población, situando a La Rioja como referente en el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la Salud Pública.

El proyecto se ha implantado inicialmente en las cohortes nacidas en 1959 y 1960, población que cumple o ha cumplido 65 años y que tiene indicadas las vacunas frente al Herpes Zóster y al neumococo. Hasta ahora, este colectivo recibía una carta anual invitándoles a solicitar cita en su centro de salud, un sistema que generaba coberturas moderadas y un acceso más lento. Con la incorporación de LOLA, se ha dado un paso adelante hacia un modelo de captación activa, ágil y accesible

CONTACTO MASIVO, RÁPIDO Y CON ALTA RESPUESTA CIUDADANA

En apenas cinco semanas, el sistema ha contactado con más de 6.300 personas. Solo en la cohorte nacida en 1960, LOLA ha alcanzado a 3.887 ciudadanos, logrando una tasa de respuesta muy superior a la prevista: más del 80 por cidento de las personas llamadas han contestado al teléfono.

Este elevado nivel de respuesta se explica, entre otros factores, por el uso de un número telefónico 941, fácilmente identificable como procedente de La Rioja, así como por el mensaje inicial de la llamada, que informa de que el contacto se realiza desde el Gobierno de La Rioja, generando confianza y cercanía.

Además, el 45 por ciento de las personas contactadas aceptan vacunarse durante la propia llamada, lo que pone de manifiesto la eficacia de LOLA como herramienta de información, motivación y facilitación del acceso al sistema sanitario.

Incremento histórico de las coberturas de vacunación Desde el inicio del proyecto, La Rioja ha registrado un incremento del 30% en las coberturas de vacunación en la cohorte de 1960, alcanzando cifras que hasta ahora no se habían logrado en adultos de esta franja de edad.

En el caso de las personas nacidas en 1959 -que previamente habían recibido una carta y en muchos casos habían declinado vacunarse- más de 300 personas han acudido a vacunarse, lo que supone un aumento del 7% en la cobertura.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL Y NUEVAS POSIBILIDADES EN SALUD PÚBLICA

LOLA permite monitorizar en tiempo real el desarrollo de la campaña, clasificando a la población en personas que aceptan, rechazan o dudan. Este análisis inmediato aporta información valiosa para planificar nuevas estrategias, reforzar el papel del profesional sanitario de referencia y diseñar intervenciones más eficaces en Salud Pública.

Además, la herramienta no solo es aplicable a programas de vacunación. Su potencial permite utilizarla en campañas de prevención, educación para la salud, promoción de hábitos saludables o seguimiento de enfermedades crónicas, abriendo la puerta a nuevas formas de comunicación con la ciudadanía.

COORDINACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA Y ACCIÓN INFORMATIVA

Para garantizar el éxito del proyecto, la Consejería de Salud y Políticas Sociales ha llevado a cabo un trabajo previo de información y coordinación con los profesionales de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), principales referentes de la población. Asimismo, antes de iniciar el despliegue se realizó una rueda de prensa informativa dirigida tanto a los medios como a la población diana.

En ese sentido, el uso de inteligencia artificial no solo representa un salto tecnológico, sino también una oportunidad real para mejorar el acceso y la equidad en Salud Pública, especialmente en campañas preventivas tan importantes como la vacunación de adultos.

La Rioja está avanzando hacia un modelo más ágil, innovador y cercano, que facilita a la ciudadanía el acceso a las vacunas que les protegen y contribuye a reforzar la salud pública en su conjunto.