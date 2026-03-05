La Rioja incide en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales

La consejera Belinda León, en el taller impulsado por el Gobierno riojano que incide en la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha advertido este jueves de que "las desigualdades de género afectan en mayor medida a la salud y el bienestar psicosocial de las mujeres, evidenciando la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención y en la planificación de políticas de igualdad en el trabajo".

Así lo ha asegurado la consejera durante la inauguración del taller 'Integrando la perspectiva de género en la prevención de riesgos psicosociales', añadiendo que "estas diferencias influyen en las condiciones de empleo y de trabajo, en la exposición a factores de riesgo psicosocial y en el impacto que estos tienen sobre la salud y el bienestar de las personas trabajadoras".

Por tanto, "integrar este enfoque permite realizar diagnósticos más ajustados a la realidad de las plantillas y diseñar medidas preventivas más eficaces y adaptadas".

Así, ha afirmado que "las empresas que cuidan bien a sus trabajadores tienen menos bajas, tienen menos rotación y retienen mejor el talento, es gestión inteligente".

"Creemos que los riesgos psicosociales no afectan a todos por igual y diagnosticarlos bien, teniendo en cuenta las condiciones reales de cada persona, permite diseñar medidas preventivas más efectivas y entornos laborales más saludables. Una empresa que gestiona bien la diversidad de las situaciones de sus trabajadores es una empresa mejor preparada", ha agregado León.

La brecha de género en el empleo en España "sigue siendo significativa", marcada por una división sexual del trabajo y diferencias en la calidad del empleo.

El rol de cuidadora, por ejemplo, tradicionalmente asignado a las mujeres, contribuye a la segregación vertical y horizontal, limita su tiempo disponible para el trabajo remunerado y precariza sus condiciones laborales.

En cuanto a los riesgos psicosociales, las mujeres presentan una mayor exposición a violencia, acoso y discriminación en el trabajo. También padecen, con mayor frecuencia, demandas laborales y familiares incompatibles -debido a la carga de responsabilidades domésticas y de cuidado que se les atribuye-, generando un conflicto trabajo-familia.

Todo ello desemboca, en muchas ocasiones, en estados de ansiedad, estrés y agotamiento físico y emocional, además de dificultades para avanzar profesionalmente y obtener reconocimiento profesional.

UNA OBLIGACIÓN LEGAL.

El taller, que se ha celebrado en el Centro Tecnológico de La Rioja, y ha contado con la participación de MC Mutual, ha estado dirigido a personal técnico en prevención de riesgos laborales (PRL), profesionales de recursos humanos, responsables de PRL y delegados y delegadas de prevención.

Entre los contenidos que ha abordado esta acción formativa, destacan la obligación legal de incorporar la perspectiva de género en seguridad y salud laboral, su integración en el plan de prevención, así como la necesidad de realizar la evaluación de riesgos psicosociales con esta perspectiva, incorporando indicadores de desigualdad de género en las metodologías a utilizar.

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esta acción formativa "pone de manifiesto el compromiso institucional con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres también en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo", ha asegurado León.

Se integra, además, en la programación anual del Servicio de Salud Laboral y se alinea con la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, cuyo Objetivo 8 establece la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el entorno de la seguridad y salud laboral.

Dicha estrategia señala que resulta imprescindible analizar los riesgos desde este enfoque para adoptar medidas preventivas más eficaces y acordes con las personas trabajadoras expuestas, así como difundir qué implica la perspectiva de género y cómo aplicarla en la PRL para garantizar la protección efectiva de la salud de mujeres y hombres en igualdad de condiciones.