La Rioja ha iniciado esta semana la vacunación frente a la gripe en los centros educativos, ampliada hasta los 13 años - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha iniciado esta semana una nueva fase de la campaña de vacunación 2026-2027 frente a la gripe con la administración de la vacuna antigripal en los centros educativos riojanos.

La directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez Ochoa, junto a la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria del SERIS, Mª Victoria Musitu, ha asistido este miércoles al desarrollo de la vacunación en el colegio Divino Maestro de Logroño, coincidiendo con la puesta en marcha de esta fase de la campaña.

Una de las principales novedades de esta temporada es la ampliación hasta los 13 años de la vacunación frente a la gripe en los centros escolares, frente a los 11 años de la campaña anterior. Así, se incluyen todos los niños y niñas nacidos desde 2013 hasta 2023, una cifra total que asciende a 30.344 menores.

La vacuna se administra por vía intranasal a los escolares incluidos en la población diana, facilitando una inmunización sencilla y accesible para los menores y sus familias.

Eva Martínez Ochoa ha destacado que la principal novedad de esta campaña es precisamente la ampliación de la vacunación escolar hasta los 13 años.

"La vacunación se va a realizar en los centros educativos de La Rioja con el objetivo de facilitar el acceso, disminuir barreras y conseguir que un mayor porcentaje de la población de estas edades esté protegido frente a la gripe", ha explicado.

La directora general ha señalado también las ventajas de la vacuna intranasal, "una vacuna sin pinchazo, que facilita tanto su administración por parte de los profesionales sanitarios como su recepción por los propios niños".

Martínez Ochoa ha recordado que los menores se encuentran entre los grupos con mayor incidencia de gripe y que, especialmente en los niños más pequeños, la infección puede llegar a presentar complicaciones, "por lo que es muy importante que estén protegidos".

La directora general ha recordado además que en la pasada campaña la cobertura de vacunación frente a la gripe entre la población escolar alcanzó el 60,32 % y ha confiado en "mantener o incluso superar esas coberturas este año", una vez consolidada la vacunación directamente en los centros escolares.

Además, ha incidido en que introducir la vacunación desde edades tempranas "contribuye a generar una cultura de prevención y a consolidar la vacunación como un hábito saludable", una sensibilización que puede trasladarse también a las familias y a las personas mayores de su entorno.

La Rioja comenzó en 2024 a impulsar la vacunación intranasal frente a la gripe en el ámbito escolar; en 2025 la extendió a los escolares de 3 a 11 años y, en la campaña actual, amplía la población incluida hasta los 13 años.

EL PAPEL DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA.

Por su parte, la directora de Cuidados de Enfermería de Atención Primaria del SERIS, María Victoria Musitu Pérez, ha destacado "el importante esfuerzo" que realizan los equipos de Enfermería de los centros de salud para acercar los recursos sanitarios a la población y, en este caso, directamente a los escolares.

"Las enfermeras salen de sus centros de salud y suman a la actividad diaria de sus agendas y de la atención a sus pacientes el desplazamiento a los colegios para vacunar a los niños", ha explicado Musitu, quien ha destacado la coordinación existente entre Atención Primaria, Salud Pública y Educación para desarrollar la campaña.

La directora de Cuidados ha subrayado además que el momento de administración de la vacuna es solo la parte visible de un trabajo previo mucho más amplio.

"Detrás del acto vacunal existe un importante esfuerzo logístico: hay que revisar la documentación y los consentimientos informados, comprobar la historia clínica, verificar que no existan alergias o contraindicaciones y asegurarse de que todo esté correctamente revisado antes de administrar la vacuna", ha señalado.

Musitu ha puesto en valor la implicación de los profesionales de Enfermería de Atención Primaria y la coordinación entre todos los equipos participantes: "Acercar la vacunación a los colegios es también una forma de acercar la sanidad a la población y facilitar el acceso a la prevención", ha concluido.

CAMPAÑA PROGRESIVA FRENTE A GRIPE, COVID-19 Y VRS

La campaña 2026-2027 se está desarrollando de manera escalonada con el objetivo de priorizar a los colectivos más vulnerables y conseguir que lleguen protegidos al periodo de mayor circulación de los virus respiratorios.

La vacunación frente al VRS comenzó en septiembre en las residencias de mayores y posteriormente se incorporó en estos centros la vacunación frente a la gripe y la COVID-19.

Esta semana ha comenzado asimismo la vacunación antigripal en los centros escolares y la inmunización frente al VRS de los menores de seis meses.

A lo largo de octubre se irán incorporando de forma progresiva el resto de grupos diana para la vacunación frente a la gripe y la COVID-19, de acuerdo con el calendario establecido y las recomendaciones correspondientes a cada vacuna.