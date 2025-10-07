La Rioja insiste en más financiación y modificación Ley para llegar a acuerdos con el Ministerio en el Plan de Vivienda

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha reiterado este martes que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, propuesto por el Ministerio, "añade incertidumbre e inseguridad". Ante ello insiste en su petición de "más financiación" y la modificación de dicha Ley.

Alfonso Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras dar a conocer los asuntos aprobados este martes en Consejo de Gobierno. Ante la nueva Ley, desde el Gobierno riojano critican que "recorta financiación al servicio de la ccaa" y, por lo tanto, no pueden estar de acuerdo.

Así las cosas, reivindica, "en la medida que el Ministerio realice estas modificaciones podría encontrar un acuerdo con el Gobierno de La Rioja".

Misma línea en la respuesta que la dada el pasado 2 de octubre tras la Conferencia Sectorial de Vivienda, celebrada en Madrid, y en la que participó el consejero del ramo, Daniel Osés. Allí pidió al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que mantuviera el mismo compromiso presupuestario que hasta ahora.

Para el Gobierno riojano, la propuesta ministerial "rompe el consenso histórico en materia de cofinanciación, trasladando la carga presupuestaria que dejaría de aportar el Gobierno de España a las comunidades autónomas". No obstante, el Ejecutivo regional "está dispuesto a movilizar en este Plan más recursos para facilitar el acceso de los riojanos a la vivienda", pero sin que se modifiquen los criterios de reparto, como matizó Osés.

La firme apuesta del Gobierno regional por la vivienda se refleja en el incremento del 35% del presupuesto destinado a estas políticas en lo que va de legislatura, reforzando las ayudas a la compra y al alquiler, y creando el nuevo Plan Revive, que ha registrado solicitudes por más de 18 millones de euros, entre otras medidas.