La Rioja insiste en no dar a conocer la ubicación física de hogares de menores migrantes para salvaguardar su intimidad

LOGROÑO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, ha insistido en la decisión del Ejecutivo de "no hacer comentarios sobre la ubicación física de aquellos centros u hogares" destinados a acoger a menores migrantes para salvaguardar "su intimidad".

Alfonso Domínguez ha reiterado esta idea después de que salgan a la luz diversos lugares donde, en un futuro, se pueden acoger a estas personas. "Consideramos que la intimidad de las personas menores de edad es un valor superior a la información que en este caso se daría, sobre todo en un modelo que es el que defiende el Gobierno de La Rioja, de desinstitucionalización".

"Nosotros vamos a proteger este valor y respetarlo por encima de cualquier cosa porque el interés del menor es lo más importante para nosotros", ha aseverado.

Además, Domínguez ha querido subrayar que el Gobierno riojano querría "poder seguir manteniendo su modelo 'desinstitucionalizado' pero en este momento nos está siendo muy difícil porque estamos en un proceso de distribución de menores no acompañados impuesto por parte del Estado que nos obliga a manejar otro tipo de medidas a las que queremos".