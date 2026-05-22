La Rioja insta al Ministerio de Sanidad a resolver el conflicto nacional con los médicos

Varias personas con pancartas durante la manifestación convocada por el Sindicato Médico ante la situación de la sanidad - JPEG - Europa Press

Entre el lunes 19 y el jueves 22 de mayo en La Rioja se han suspendido 3.720 consultas entre Atención Primaria y consultas hospitalarias, además de 190 intervenciones quirúrgicas y 173 pruebas diagnósticas aplazadas LOGROÑO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha participado hoy, día 22, por videoconferencia en el Pleno Extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde ha reclamado al Ministerio de Sanidad que ejerza la competencia que le corresponde para resolver el conflicto nacional abierto con los médicos y otros profesionales sanitarios.

En un contexto marcado las jornadas de huelga médica a nivel nacional, además de otros conflictos laborales en el ámbito sanitario y con nuevos paros ya anunciados, Martín ha criticado que el Ministerio de Sanidad no haya considerado oportuno abordar esta situación en el orden del día del encuentro cuando está afectando directamente a la asistencia sanitaria en todo el país.

La Rioja, junto a las demás comunidades autónomas, ha exigido además la convocatoria urgente de un Consejo Interterritorial extraordinario con un punto único en el orden del día para abordar de manera monográfica el conflicto derivado de la huelga médica.

En este encuentro, la consejera ha reclamado la presencia de los ministerios con competencias en Hacienda y Función Pública, dada la implicación directa de ambos departamentos en la negociación del nuevo Estatuto Marco, y ha insistido en que el Ministerio de Sanidad remita de una vez la memoria económica de este texto, un documento que las comunidades autónomas siguen sin recibir y que resulta imprescindible para evaluar con rigor el impacto real de las medidas planteadas.

"No es razonable que, en medio de un conflicto nacional que está comprometiendo la atención sanitaria y generando una enorme preocupación entre pacientes y profesionales, el Ministerio de Sanidad decida mirar hacia otro lado y ni siquiera incluya este asunto en el orden del día del Consejo Interterritorial", ha señalado María Martín.

La consejera ha subrayado que esta reclamación ha surgido desde comunidades autónomas de distinto signo político, lo que evidencia la preocupación compartida ante una situación que requiere una respuesta coordinada desde el Gobierno de España.

"Aquí no estamos hablando de posiciones partidistas ni de debates territoriales. Estamos hablando de un conflicto cuya raíz está en una negociación que corresponde al Ministerio de Sanidad, que es quien tiene la responsabilidad de impulsar el Estatuto Marco y de dialogar con los representantes de los profesionales sanitarios", ha afirmado.

Martín ha insistido en que, aunque cada comunidad autónoma mantiene sus propios espacios de negociación con los profesionales dentro de sus competencias, el origen de las reivindicaciones que han motivado la huelga tiene un alcance estatal y depende directamente del Ministerio de Sanidad.

"Las comunidades autónomas estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener la asistencia sanitaria, reorganizar recursos y minimizar el impacto sobre los ciudadanos, pero no se puede pretender que asumamos en solitario las consecuencias de una falta de diálogo que no nos corresponde resolver", ha añadido.

IMPACTO EN LA RIOJA

En este sentido, la consejera ha advertido del impacto que la huelga está teniendo también en La Rioja. Solo en los cuatro primeros días de esta semana, entre el lunes 19 y el jueves 22 de mayo, el paro de facultativos en el sistema sanitario público riojano ha provocado la suspensión de 3.720 consultas entre Atención Primaria y consultas hospitalarias, además de 190 intervenciones quirúrgicas y 173 pruebas diagnósticas aplazadas. El seguimiento acumulado de los paros en estas jornadas ha sumado 356 médicos, con cifras diarias de entre 80 y 98 profesionales.

"Detrás de cada consulta suspendida y de cada intervención aplazada hay pacientes esperando atención, diagnósticos o tratamientos. Por eso es imprescindible que el Ministerio abandone la inacción, retome el diálogo y ofrezca soluciones reales a un conflicto que está perjudicando a todo el Sistema Nacional de Salud", ha concluido María Martín.