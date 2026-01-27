La Rioja invierte 600.000 euros para urbanizar y mejorar la accesibilidad peatonal y la seguridad vial de la LR-515

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto el alcalde de San Asensio, Francisco Rojas, informa sobre una inversión en materia de urbanización y seguridad vial - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha avanzado hoy, día 27, que el Gobierno de La Rioja cederá la carretera LR-515 al Ayuntamiento de San Asensio y aportará al mismo un total de 595.163,65 euros para financiar las obras necesarias para completar la urbanización de esta infraestructura.

Acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y del alcalde de San Asensio, Francisco Rojas, el consejero ha explicado que esta inversión servirá para "realizar actuaciones de urbanización del entorno, así como de conservación y renovación del pavimento, de sus elementos funcionales y de mejora de las condiciones de la seguridad vial y accesibilidad peatonal de la carretera".

Por su parte, el alcalde ha agradecido "el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de La Rioja con este municipio y con la firma de este convenio, que va a mejorar la movilidad dentro del municipio e integrar la travesía como una calle más".

Ambas administraciones suscribieron recientemente un convenio para acordar esta cesión, que se basa en el artículo 32.2 de la Ley 2/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que establece que "las carreteras autonómicas o tramos determinados de ellas se entregarán a los ayuntamientos en el momento en que adquieran la condición de vías exclusivamente urbanas".

En este sentido, la carretera LR-515 había perdido su función original de canalizar desplazamientos de ámbito regional, local o comarcal desde la puesta en marcha de la actual variante de la LR-208. Tras este hito, la carretera LR-515 pasó a adquirir un carácter fundamentalmente urbano, facilitando únicamente la movilidad interna.

La carretera, que conecta al norte y al sur de la localidad con la variante LR-208, tiene una longitud total de 2.470 metros, de los que 1.095 metros forman parte del núcleo urbano y ya se encuentran totalmente urbanizados; y los 1.375 metros restantes dan acceso a parcelas agrícolas, existiendo ya 355 metros parcialmente urbanizados.

En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento asumirá la responsabilidad en la gestión y explotación de la carretera LR-515, así como de su conservación y mantenimiento, en el momento en el que obtenga su titularidad. Asimismo, deberá destinar la totalidad de la financiación aportada por el Gobierno de La Rioja para las obras de urbanización y mejora de la carretera.

El convenio también implica que el Consistorio asumirá el coste de los contratos de servicios y asistencias técnicas precisas para la redacción y aprobación de los proyectos, así como de la dirección facultativa de las obras de urbanización y de mejora de la carretera. Además, tramitará la totalidad de los expedientes de contratación de obras y se encargará de la dirección facultativa de las mismas.

SIETE CESIONES MÁS ESTA LEGISLATURA

En lo que va de legislatura, el Gobierno de La Rioja ha cedido otras siete carreteras autonómicas a los ayuntamientos de Logroño (LR-441, carretera de El Cortijo), Ocón (LR-472), Aguilar del Río Alhama (LR-496), Entrena (dos tramos de la LR- 541), Cuzcurrita del Río Tirón (LR-307) y Rincón de Soto (LR-495 y LR-586). Asimismo, ha destinado un total de 5.198.077,67 euros para financiar actuaciones de urbanización y mejora en cinco de estas carreteras.