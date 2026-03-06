La Rioja licita la ruta aérea a Canarias con un mínimo de 26 frecuencias y 6.760 plazas durante el verano

Archivo - Aeropuerto Agoncillo - ENAIRE - Archivo

LOGROÑO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha licitado hoy, día 6, el servicio de vuelos regulares para conectar La Rioja y las Islas Canarias durante el verano con un mínimo de 26 frecuencias y 6.760 asientos por cada uno de los dos años de duración del contrato, que será prorrogable por dos más, hasta un máximo de cuatro.

Esta licitación ha sido impulsada con el objetivo de mejorar la conectividad de los riojanos con uno de los principales destinos de sol y playa de nuestro país, así como también permitir la llegada de turistas canarios a la Comunidad para beneficiar a nuestro sector turístico, hostelero y comercial.

Además de Canarias, el aeropuerto de Logroño-Agoncillo estrenará conexión aérea a partir del próximo 27 de marzo con Barcelona, y con otros 80 destinos nacionales e internacionales a través de la terminal de El Prat. Este servicio se suma a la nueva ruta aérea con Palma de Mallorca prevista para este verano y a la ampliación del enlace diario con Madrid, ambas rutas pendientes de adjudicación definitiva.

Esta nueva ruta aérea deberá conectar el aeropuerto Logroño-Agoncillo con una de las principales terminales del archipiélago, a elegir por parte de las licitadoras entre Gran Canaria; Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna; Tenerife Sur; Lanzarote-Aeropuerto César Manrique; y La Palma.

Asimismo, se valorará la red de destinos que la aerolínea ofrezca desde el aeropuerto elegido con servicio de billete único, facturación a destino final y protección en conexión a cualquier de los otros cuatro aeropuertos principales, así como a los de Fuerteventura, El Hierro y La Gomera.

Las operaciones se desarrollarán por un periodo efectivo de cuatro meses, comprendido entre junio y septiembre. Durante este plazo, se deberá ofrecer un mínimo de 52 operaciones de ida y vuelta, y una capacidad mínima por vuelo de 130 plazas.

ACCIONES DE PATROCINIO DE LA MARCA TURÍSTICA LA RIOJA

El contrato, que se ha licitado por un importe de 538.450 euros, incluye la realización de acciones de patrocinio para incrementar el posicionamiento, notoriedad y reconocimiento de la marca turística La Rioja en el mercado de las Islas Canarias, mediante soportes publicitarios y acciones promocionales vinculadas al entorno del viaje aéreo, aprovechando la capacidad de difusión, impacto y segmentación que ofrece la actividad de la aerolínea adjudicataria.

De este modo, se contribuirá a consolidar la percepción de La Rioja como un destino accesible, atractivo y competitivo, reforzando su presencia en el mercado canario y favoreciendo retorno medible en términos de notoriedad, impacto promocional y posicionamiento.