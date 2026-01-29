La Rioja lidera la excelencia cultural rural en España en los Premios del Observatorio de la Cultura 2025

LOGROÑO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha vuelto a destacar en el panorama cultural rural nacional tras los resultados de los Premios del Observatorio de la Cultura 2025, que reconocen a la comunidad como uno de los territorios con mayor presencia en esta edición, tanto por el número de propuestas distinguidas como por la relevancia de varios de sus proyectos.

Uno de los datos más significativos es que 4 de los 10 proyectos culturales en el medio rural calificados como "excelentes" en toda España han nacido y se desarrollan en La Rioja: Badarán que Hablar, Camprovinarte, Espacio Arte VACA y Sierra Sonora. Todas ellas iniciativas que cuentan con el respaldo del Gobierno de La Rioja y que reflejan la capacidad del territorio para generar propuestas culturales innovadoras, sostenidas y con impacto social desde municipios pequeños, vinculando creación contemporánea, identidad local y dinamización del entorno.

Entre los reconocimientos más destacados figura además el festival Sierra Sonora, que recibe la consideración de Insignia Cultural de España, consolidándose como uno de los proyectos culturales más representativos por su singularidad, por su conexión con el patrimonio, paisaje y entorno de Viniegra de Abajo y su proyección más allá del ámbito regional.

Junto a ellos, se suma el Teatro de Canales y por primera vez el festival Escenario Vivo, promovido por la Fundación San Millán y el Gobierno regional, dos propuestas más reconocidas, reforzando así el posicionamiento de La Rioja como referente en modelos culturales conectados con el territorio, el patrimonio y la participación ciudadana.

Los festivales Actual, FITLO, Octubre Corto, MUWI, Cuéntalo o Concéntrico; espacios como la Casa de la Imagen, la Sala Amós Salvador, el Museo Würth La Rioja, La Lonja o la ESDIR; y propuestas como la Muestra de Arte Joven en La Rioja del IRJ, Mujeres en el Arte o la editorial Pepitas de Calabazas, se incorporan a un listado de hasta 25 propuestas riojanas que han sido distinguidas en esta edición de los premios, la gran mayoría con el apoyo del Gobierno de La Rioja, en el marco de su estrategia de fortalecimiento del tejido cultural, impulso a la profesionalización del sector y garantía de acceso a la cultura en todo el territorio.

Estos resultados consolidan a La Rioja como un territorio culturalmente activo, diverso y con capacidad de liderazgo en el desarrollo de proyectos que conectan creación, comunidad y medio rural, y refuerzan el trabajo conjunto del sector cultural y las instituciones para seguir fortaleciendo la cultura riojana.