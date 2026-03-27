La Rioja, "más conectada" al mundo con el vuelo Barcelona-Agoncillo; "Un hito" que demuestra la "valía del aeropuerto" - JPEG/EUROPA PRESS

AGONCILLO (LA RIOJA), 27 (EUROPA PRESS)

Visitas a familiares, asuntos laborales, vacaciones de Semana Santa o viaje con compañeros de trabajo, estos han sido algunos de los motivos por los que los pasajeros del vuelo Barcelona-Agoncillo han llegado a La Rioja en el primer trayecto operado por Vueling y que hace que nuestra comunidad autónoma esté "más conectada" con el resto de España e internacionalmente.

Pocos minutos antes de la hora prevista -a las 09,25 horas- el avión ha aterrizado en el aeropuerto donde esperaban a los pasajeros el director de la terminal Logroño-Agoncillo, Jon Martínez de la Valle, junto a los consejeros de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la responsable de Asuntos Públicos en Vueling, Rosaura Ferriz, entre otras autoridades.

La comodidad del trayecto, ya que en apenas una hora se recorren los más de 500 kilómetros que separan la capital riojana de la ciudad condal, el precio del billete y el "buen vuelo" que han llevado harán también que muchos de estos usuarios sigan eligiendo el avión para viajar. Así lo han indicado, por ejemplo, Amador y Mari, una pareja que llega a Logroño para visitar a sus familiares y han decidido venir este fin de semana para estar con ellos. "Ha sido un vuelo magnífico y repetiremos. Hemos salido a las 08,30 horas y en menos de una hora ya hemos llegado".

Como han explicado, las últimas veces que han venido a Logroño "lo hemos hecho en coche" pero con esta posibilidad "vendremos más y nos traeremos a amigos", han indicado.

Por su parte, la logroñesa Sofía Ruiz, que se encuentra estudiando en Barcelona, ha decidido coger este vuelo para disfrutar de la Semana Santa en familia. "Los trenes y los buses -ha dicho- estaban más caros y por 23 euros, 40 con la maleta, he podido viajar aquí y en menos tiempo. Es mucho mejor que un autobús de seis horas".

"UN MOMENTO DE TRANSFORMACIÓN"

Tras el viaje, el director del aeropuerto, Jon Martínez de la Valle ha dado la bienvenida a la compañía Vueling a la vez que ha celebrado "el establecimiento de la ruta a Barcelona que, sin duda, nos va a consolidar también como aeropuerto comercial".

Una nueva ruta aérea que "se suma a toda la actividad que tiene el aeropuerto" gracias "al esfuerzo de AENA", entre otros muchos factores. El aeropuerto -ha indicado- "vive un momento de transformación. Creemos sinceramente en el potencial que tiene y agradecemos enormemente la confianza depositada de los pasajeros y también de Vueling al apostar por esta nueva ruta".

Como ha indicado, desde este aeropuerto "seguiremos trabajando para dar nuestro mejor servicio al pasajero y hacer que seamos una referencia para el transporte aéreo".

"UN DÍA HISTÓRICO PARA EL AEROPUERTO"

Por su parte, el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha asegurado que hoy es "un día de historia para este aeropuerto". Esta nueva conexión "nos conecta con la segunda ciudad de España en poco más de una hora y, por tanto, también nos conecta de forma directa con otros 80 destinos, tanto nacionales como internacionales".

Estas nuevas conexiones "nos traerán consecuencias muy positivas, tanto a nivel turístico, a nivel empresarial... también para estudiantes, trabajadores y otros muchos colectivos por lo que es un hito para las infraestructuras de esta comunidad autónoma".

Añade también que servirá "para dejar atrás ese falso mantra de que este aeropuerto no valía, que nadie iba a apostar por él o que había que cerrarlo, porque este Gobierno ha tenido siempre muy claro que la marca Rioja está por encima de todo y gracias a esto hemos hecho un esfuerzo importante", ha afirmado el consejero.

De hecho en apenas siete meses se han llevado a cabo cuatro licitaciones para incrementar la operativa de este aeropuerto y se han presentado cinco aerolíneas. "Éste es un aeropuerto muy capacitado y muy preparado para acoger, como hemos demostrado hoy, aviones de mayor tamaño, para operativas regulares de este calibre y con vuelos regulares".

Por lo tanto "vamos a seguir avanzando con más licitaciones y con el objetivo también de conseguir que aquí se pueda operar en el futuro en vuelos internacionales".

Por último ha indicado que a partir de ahora van a poder entrar más de 100.000 pasajeros a través de este aeropuerto a la comunidad autónoma de La Rioja, "turísticamente esto es algo muy relevante y hemos cuadruplicado las plazas que se ofertan a los pasajeros".

"LA RIOJA MÁS CERCA"

Finalmente, el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que con esta nueva ruta "La Rioja está más conectada y más cerca de otros muchos sitios".

Con el vuelo de hoy, "los riojanos tienen unas posibilidades de conectividad muchísimo mayores y un acceso más a muchísimos destinos a través de Barcelona".

"Y no solo eso, sino que La Rioja es una puerta un poco más abierta a todos los turistas que nos quieran visitar y llegar hasta nuestra región".

El consejero ha valorado también el esfuerzo del Ejecutivo riojano por "romper esos bloqueos de conectividad. Merece la pena cualquier tipo de viaje para llegar a La Rioja pero si además se puede hacer de forma más cómoda, más rápida y segura como la que hemos visto hoy, mucho mejor".

"Nuestro objetivo es que sea cómodo conocer nuestra tierra y que nuestra tierra pueda conocer y relacionarse de todas las maneras posibles con el resto del mundo", ha finalizado.