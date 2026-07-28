La Rioja matiza que la suspensión de oposiciones del SERIS para médicos no especialistas no es definitiva, "es cautelar"

Archivo - El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha mostrado "su absoluto respeto" a las resoluciones judiciales tras conocer la orden de suspensión de forma inmediata de las oposiciones del SERIS para médicos no especialistas por parte de un juez a la vez que recuerda "que no es una paralización definitiva sino que es una medida cautelar".

Así lo ha garantizado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, tras poner en valor que el Ejecutivo regional "tiene confianza en que las actuaciones que realizamos son siempre bajo el parámetro de la más estricta legalidad".

Unas declaraciones que llegan tras la información del juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño de paralizar las oposiciones a seis plazas de médicos convocadas en enero de 2026. A través de un Auto, emitido el 22 de julio, se frena dicha OPE hasta que una sentencia posterior se pronuncie al respecto.

A pesar de esta decisión, desde el Gobierno aseguran que convocaron estas OPEs para buscar "la mayor eficiencia posible de la parte de los servicios públicos y para la mejor atención a todos y cada uno de los ciudadanos".

Como ha continuado Domínguez, Europa, España y por tanto La Rioja cuenta con una "falta clara de profesionales sanitarios" que tiene incidencia en la demora de las listas de espera y, por tanto, la atención que se presta a los ciudadanos.

Por tanto -explica- "la posibilidad de contar con profesionales de naturaleza técnica para desarrollar labores administrativas y sanitarias, permitiría descargar a su vez a los facultativos especialistas de labores de carácter más burocrático para centrarse la atención a los ciudadanos y a los pacientes".

Así las cosas, desde el Gobierno están seguros de que la actuación está perfectamente ajustada a la legalidad y a la normativa básica estatal "y esperaremos saber cuál es la resolución definitiva que adopta el juzgado de lo contencioso con toda normalidad y naturalidad".