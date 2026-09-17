La Rioja mejora en pernoctaciones; "Hay más turistas y se quedan más", con buen filón del turismo de eventos deportivos

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LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha puesto en valor la "positiva" evolución del número anual de pernoctaciones de los turistas que visitan nuestra comunidad autónoma. Los datos "han mejorado" del año 2023 "cuando las pernoctaciones estaban en 1.680.753 personas a 1.849.750 en 2025", es decir "un 10 por ciento más". Ha destacado también el buen comportamiento del turismo de eventos deportivos que está en aumento.

Aunque como ha reconocido "los datos pueden sufrir oscilaciones año tras año, lo que está claro es que, además, los turistas se quedan más en nuestra tierra" ya que se está superando el umbral de las dos noches. Por lo tanto, "viene más turistas y se quedan más", ha afirmado en sesión parlamentario.

Tras analizar los datos, Pérez Pastor asegura que La Rioja cuenta con un turismo nacional muy fiel que da estabilidad al sector y, por otro lado, cuenta con un turismo extranjero que hace un gasto medio más elevado, sobre todo cuando se refiere al enoturismo".

Pero en este análisis destaca, entre otros, la evolución del turismo relacionado con eventos deportivos; "Hemos descubierto un filón de trabajo muy interesante". En 2025 fue de 69.000 pernoctaciones de personas y 11 millones de retorno económico, con una inversión por parte del Gobierno de La Rioja de 420.000 euros. "En 2026, esto llegó a 86.000 pernoctaciones con un retorno económico de 15 millones y todavía quedan 7 actividades hasta que acabe el año".