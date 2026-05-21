La Rioja, modelo de buenas prácticas en competencia lectora

El consejero de Educación, Alberto Galiana - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación ha elegido a La Rioja como modelo de buenas prácticas en competencia lectora para participar en el próximo Congreso Nacional de Competencias Lectora y de Matemáticas, tal y como ha avanzado hoy el consejero de Educación, Alberto Galiana.

En el Congreso, que se celebra la próxima semana en Tarragona, la Rioja se encargará se organizar el taller de competencia lectora para mostrar cómo se trabaja en esta comunidad.

Galiana lo ha anunciado en el pleno del Parlamento de La Rioja en respuesta a una pregunta de la socialista Teresa Villuendas, quien ha reprochado que La Rioja tenga una tasa de abandono escolar del 18,6 por ciento.

Para Villuendas, este dado está ligado a la falta de inversión en programas de acompañamiento, refuerzo y orientación.

Galiana, que ha acusado a la socialista de hacer "demagogia" con las cifras, le ha señalado que el indicador de abandono escolar es un indicador "rezagado".

"O me quiere decir que esto es flor de un día", ha clamado señalándole que está echando piedras sobre el propio tejado del pasado Gobierno riojano socialista.

Entre las medidas, el consejero ha destacado las que se han tomado en materia de competencias clave, anunciado cómo el Ministerio de Educación ha elegido a La Rioja por sus buenas prácticas y pidiéndole "rigor".