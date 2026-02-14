La Rioja moviliza más de 153.000 euros para reforzar la protección al consumidor y la educación en consumo responsable

Archivo - Gente paseando - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha publicado en el Boletín Oficial de La Rioja tres convocatorias en materia de Consumo para 2026 que movilizan 153.071 euros con el objetivo de reforzar la protección de las personas consumidoras, fortalecer el tejido asociativo y fomentar la educación en consumo responsable.

En primer lugar, se destinan 48.932 euros a las corporaciones locales para consolidar la red básica de protección al consumidor en el ámbito municipal. Estas ayudas financiarán tanto gastos corrientes como inversiones vinculadas al funcionamiento de los servicios locales de consumo.

Podrán solicitarlas municipios y mancomunidades, en el plazo de veinte días, a partir de hoy, día 14, a través de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja. Asimismo, se convocan 91.314 euros en subvenciones para asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito autonómico, dirigidas a sufragar gastos de funcionamiento, actividades y equipamiento.

Con esta línea, el Ejecutivo regional refuerza el papel de estas entidades en la información, asesoramiento y defensa de los derechos de la ciudadanía. La tercera convocatoria corresponde al concurso público de trabajos o recursos didácticos en educación para el consumo, dotado con un máximo de 12.825 euros.

Está dirigido a docentes de centros educativos públicos y concertados de La Rioja, desde Educación Infantil hasta Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial. El certamen establece cuatro categorías educativas y contempla, en cada una de ellas, un primer premio de 1.600 euros, un segundo de 1.000 y un tercero de 600. El plazo de presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

El texto íntegro de las convocatorias, los modelos de solicitud y la información detallada sobre criterios de valoración, forma de pago y justificación pueden consultarse en el área temática de Consumo de la sede electrónica del Gobierno de La Rioja. Con estas tres iniciativas, el Gobierno de La Rioja refuerza su compromiso con una política de consumo activa y cercana, que combina el apoyo institucional a los ayuntamientos, el fortalecimiento del tejido asociativo y la sensibilización en el ámbito educativo.