Por La Rioja niega "cualquier posibilidad" de alianza con el actual PR+ y "la ultraderecha" Vinea

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha negado "cualquier posibilidad" de alianza con el actual PR+ y "la ultraderecha" y desmiente "categóricamente" las declaraciones realizadas esta mañana por la única candidata a presidir el Partido Riojano, Rita Beltrán, en las que ha señalado que tuvo contactos con Por La Rioja "para crear un nuevo proyecto político".

El partido de Sonsoles Soriano niega estas manifestaciones y aclara que "el único contacto fue con dos afiliados, a petición de la propia Beltrán, para intentar convencerlos de formar un nuevo partido en el que ella sería presidenta y una persona ligada a la ultraderecha ocuparía el cargo de secretario general".

"La llamada de Beltrán" -aclara Por La Rioja- se produjo con anterioridad a la dimisión de Rubén Antoñanzas como presidente del PR. La respuesta de los dos afiliados fue negativa, "sin opción de negociación alguna".

Por La Rioja se declara cien por cien regionalista y niega "absolutamente" cualquier posibilidad de alianza con el actual PR y la ultraderecha de Vinea y critica duramente "que Beltrán en medio de la crisis interna del PR y sumida en la ruptura del PR que ha provocado para hacerse con las riendas del partido", trate de "enredar a otras formaciones políticas en su lamentable proceso de entronización".

Por La Rioja "no está dispuesta a que los votos de los riojanos sean utilizados para ambiciones personales, mantenimiento de nivel de vida de nadie ni para dar visibilidad a partido de ideología ultraderechista".

Los afiliados con los que contacto Beltrán "le dejaron claro que ni ellos ni el partido al que pertenecen tendrán nunca vínculos con la ultraderecha, que defienden y defenderán siempre los intereses de La Rioja y de los riojanos y que no entienden la política como modo de vida, sino de representación y reivindicación de los derechos de los riojanos".

Por La Rioja no había hecho público "el intento de engaño, la manipulación y codicia de Rita Beltrán, como vicepresidenta que era del Partido Riojano, antes de la dimisión de Antoñanzas, -y la que parece importarle poco y tener poco interés por La Rioja- por respeto a los afiliados y simpatizantes del PR".