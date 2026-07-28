La Rioja, en niveles rojo y naranja hasta el jueves por máximas que pueden llegar a 42 grados

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LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se encuentra desde este martes y hasta el próximo jueves en situación de riesgo en niveles rojo y naranha por temperaturas extremas, con máximas que podrán alcanzar los 42 grados, como informan desde el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, "de acuerdo con el "Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja", la Direccion General de Salud Pública, Consumo y cuidados delcara el nivel 3 (rojo) en la Ribera del Ebro y el nivel 2 (naranja) en la Ibérica Riojana".

En concreto, en el caso de la Ribera del Ebro, para este martes 28 se esperan máximas de 39,7 grados; mañana, miércoles, será el peor día de este episodio de calor, con máximas de 42 grados; mientras que, para el jueves 30, se prevén temperaturas de 39,2 grados.

En cuanto a la Ibérica Riojana, hoy se apunta que se podrán alcanzar los 28,4 grados; mañana, las máximas subirán en esta zona hasta los 31 grados; y, para el jueves 30, la previsión indica que las temperaturas llegarán a 29,3 grados.