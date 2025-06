La Rioja participa en la campaña internacional cooperativa de Turespaña enfocada a promocionar la España interior

LOGROÑO 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, Virginia Borges, ha asistido hoy, día 25, en Madrid, a la presentación de la primera campaña turística internacional cooperativa de Turespaña enfocada en la promoción de la España interior y el turismo responsable y que ha llevado a cabo el Ministerio de Industria y Turismo en colaboración con doce comunidades autónomas, entre las que se encuentra La Rioja.

Esta primera fase de la campaña que ha visto la luz hoy ha sido rodada en más de sesenta localizaciones del conjunto del país, seis de ellas en La Rioja. Dirigida a 21 mercados de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, esta campaña se difundirá en las principales redes sociales como Instagram, YouTube y Tiktok.

En una próxima fase que se extenderá en los próximos meses, La Rioja protagonizará acciones puntuales con piezas audiovisuales sobre el territorio y que potenciarán la promoción en mercados tan estratégicos para la región como Francia o Alemania. El diseño de la campaña, que lleva por título 'Think You Know Spain? Think Again' ("¿Crees que conoces España? Piénsalo mejor'), responde a los retos actuales del sector, que giran en torno a la sostenibilidad y la redistribución equitativa de los beneficios económicos del turismo.

Elaborada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la campaña publicitaria responde a las necesidades de un cambio de paradigma turístico que tiene como eje del nuevo modelo la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental. Además, La Rioja se une a esta acción tan importante con el objetivo de captar al turista internacional que viaja fuera de temporada o hacia destinos menos visitados y posicionar al territorio riojano como un destino de referencia del viajar sin prisa ('slow travel').

Por su parte, Turespaña también realizará una aportación en una estrategia de marketing colaborativa con La Rioja para potenciar las diferentes acciones. Para La Rioja este tipo de acción promocional es muy importante por el tipo de destino y estrategia de promoción turística, basado en el disfrute tranquilo, las experiencias, el territorio y la sostenibilidad; además con un perfil de turista muy adecuado para el público objetivo.

Con esta estrategia publicitaria se estima alcanzar una audiencia de más de 47 millones de potenciales turistas, generando más de 50 millones de visionados completos y 29 millones de minutos de atención. Asimismo, todo el tráfico generado por la campaña aterrizará en una landing page creada expresamente (https://www.spain.info/en/thinkyouknowspain) desde la que se podrá acceder a un video interactivo de la campaña. Las visitas estimadas a esta página se estiman en alrededor de 230.000 para el tiempo en que esté activa la campaña.

Al acto de presentación en Madrid de la campaña han acudido, además del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la Secretaría de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el director general de Turespaña, Miguel Sanz, así como representantes institucionales de las comunidades autónomas que han participado en el rodaje.