La Rioja participa en la V Convención de Turespaña que se lleva a cabo en Cáceres centrada en el turismo de experiencias

LOGROÑO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, participa desde este martes, 7 de octubre, en la V Convención de Turespaña (Instituto de Turismo de España) que se celebra hasta el próximo 9 de octubre en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Cáceres. Este encuentro anual es una cita estratégica para el Ejecutivo riojano ya que reúne a profesionales del sector turístico nacional e internacional para reflexionar sobre el turismo de experiencias y sostenibilidad en sus dimensiones social, económica y medioambiental, durante esta edición.

A lo largo de su estancia en la convención, Borges mantendrá reuniones de trabajo con los directores de varias Oficinas de Turespaña en el mundo que también están presentes. Concretamente, Nueva York, Tokio, Frankfurt, Múnich, Miami, Paris, Zurich, Dublín, Estambul, Berlín, Los Ángeles, Chicago, Bruselas, Cantón, Roma, Milán, Países Bajos, Reino Unido y Viena son algunos de los países y ciudades internacionales con los que se llevarán a cabo estos encuentros ejecutivos.

En ellos se compartirán las experiencias de trabajo mutuas, se generarán nuevas sinergias y oportunidades de negocio para la región y, se construirán la estrategia y acciones de futuro entre La Rioja y los citados destinos internacionales.

Por último, la Convención Turespaña es una cita turística ineludible para La Rioja ya que en ella también participan organizaciones de gestión y promoción de los destinos turísticos, empresas y asociaciones sectoriales, de productos y servicios turísticos, así como representantes de organizaciones públicas y privadas, universidades y empresas tecnológicas.