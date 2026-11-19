La Rioja participa en la IBTM World en Barcelona con el objetivo de fortalecer su oferta turística de negocios - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Rioja está presente desde el pasado martes y hasta hoy, día 19, en IBTM World 2026 en Barcelona, una de las principales citas internacionales del sector MICE, con un espacio de trabajo integrado en el estand de Turespaña.

La participación del Gobierno de La Rioja en esta acción promocional internacional está permitiendo dar a conocer las posibilidades de la región como sede de congresos, reuniones profesionales y viajes de incentivos, destacando infraestructuras como el Palacio de Congresos Riojaforum, así como una oferta de experiencias exclusivas, espacios singulares, enogastronomía y actividades de teambuilding que aportan un valor diferencial al destino.

Durante estos días se han mantenido cerca de cuarenta reuniones profesionales con agencias especializadas, organizadores de eventos y operadores del sector. El objetivo comercial es captar nuevos organizadores interesados en celebrar eventos en la región, generar oportunidades de negocio para las empresas turísticas riojanas, favorecer la incorporación de La Rioja a los programas de agencias especializadas en viajes de incentivo y establecer contactos que puedan traducirse en futuras solicitudes de propuestas y contrataciones.

Asimismo, se ha buscado reforzar las relaciones con operadores estratégicos y ampliar la presencia del destino en los mercados internacionales.

En 2026, IBTM World ha reunido a cerca de 12.000 profesionales y casi 2.500 empresas expositoras, con representación de más de 150 países. Estas cifras consolidan la feria como uno de los principales encuentros internacionales del sector MICE, las reuniones B2B y refuerzan su papel como plataforma para generar nuevas oportunidades de negocio y establecer contactos profesionales.