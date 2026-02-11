Por La Rioja pregunta "por qué no funciona el nuevo sistema de innivación artificial de Valdezcaray"

Archivo - Imagen de archivo de Valdezcaray. - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha preguntado este miércoles "al Gobierno de La Rioja y, en concreto, al consejero de Turismo, José Luis Pérez Pastor, cuál es la razón por la que el nuevo sistema de innivación de la Estación de Esquí de Valdezcaray lleva días sin funcionar, lo que provoca que no se pueda generar nieve artificial a pesar de darse todas las circunstancias crearla".

La formación regionalista precisa que como consecuencia "hay pistas que no se pueden abrir y servicios a los usuarios que no se pueden prestar, obligando a esquiadores a marcharse a otras estaciones".

Por La Rioja recuerda que el nuevo sistema para crear nieve artificial supuso un gasto para los riojanos de 2,5 millones de euros, su puesta en marcha se retrasó conforme a los plazos previstos en el pliego de contratación "y tan sólo unas semanas después de su puesta en funcionamiento ya está de nuevo inutilizado".

La formación regionalista apunta que otros servicios que debe prestar la estación y que han supuesto un elevado coste para el Gobierno regional, como es el material de esquí para usuarios, está provocando continuas quejas.

"Igualmente -apuntan los regionalistas-, la Estación de Valdezcaray ha provocado el malestar de algunos centros escolares de La Rioja por su falta de sensibilidad al no alertarles de la falta de pistas para esquiar".

Por La Rioja recuerda que "ha denunciado en diferentes ocasiones la deficiente gestión de Valdezcaray, con inversiones millonarias que no están funcionando de forma correcta, lo que ha supuesto la apertura de la estación de forma reducida, con muchas pistas cerradas, generando la fuga de esquiadores a otras estaciones, con la consiguiente pérdida tanto para la propia estación como para los municipios de la comarca".

La formación regionalista resalta que la contratación de personal en Valdezcara se encuentra en máximos históricos "y, sin embargo, las cifras de venta son las más bajas de su historia reciente.

En concreto, los gastos en personal son 2,2 veces superiores a la cifra de negocio y la de amortizaciones, lo que en cualquier empresa hubiera supuesto el cese del gerente".

Por La Rioja lamenta la falta de transparencia del gerente, Carlos Pérez, no ha presentado los datos de nieve producida, ni desglosa los datos de esquiadores y visitantes -de forma interesada- balance que siempre era público.

"Las 42.000 personas señaladas por el consejero de Turismo, José Luis Pérez Pastor, en el último año falsean los datos al mezclar esquiadores y visitantes", finalizan.