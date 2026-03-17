La Rioja, premio AUDAZ por ser la Comunidad que más ha mejorado su Portal de Transparencia - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja ha sido reconocida hoy, día 17, en la segunda edición de las Distinciones AUDAZ a la Transparencia Autonómica por ser la comunidad autónoma que ha realizado mejoras más significativas en su Portal de Transparencia, gracias al desarrollo del proyecto 'cuadro de mandos de publicidad activa'. Este nuevo sistema refuerza el control ciudadano y hace más accesible y amigable la información pública, incorporando alertas y buscador, y ampliándose con nuevos indicadores para avanzar hacia una Administración más abierta, cercana y eficiente.

El secretario general técnico de la Consejería de Hacienda, Gobernanza, Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Víctor Garrido, ha recogido el premio este martes, en Madrid, en un acto organizado por la Red Académica de Gobierno Abierto, RAGA España, que reconoce las mejoras logradas en el acceso a los indicadores del Portal de Transparencia de La Rioja, así como en la gestión interna para las unidades de transparencia, a través de la intranet.

El cuadro de mandos de publicidad activa es un sistema interactivo diseñado para ofrecer una visión global, clara y estructurada de los indicadores de transparencia, las unidades responsables de su actualización y los plazos asociados. En este sentido, el proyecto está concebido para garantizar la rendición de cuentas, facilitar el control ciudadano y hacer más accesible y amigable la información más relevante de la actividad pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Desde el punto de vista interno, la herramienta impulsa una gestión descentralizada de la publicidad activa. Así, las unidades de transparencia podrán consultar en cualquier momento sus indicadores, actualizar directamente los contenidos y recibir alertas sobre los periodos de renovación de la información.

Con ello, el Servicio de Transparencia adopta un papel de coordinación y supervisión, mientras que las unidades ganan autonomía y capacidad de seguimiento, asegurando que la información pública se mantenga actualizada y preparada para su futura publicación.

El sistema incorpora además un buscador avanzado y funcionalidades que permitirán transformar los datos a formatos reutilizables, lo que facilitará su análisis y su futura puesta a disposición de la ciudadanía, los medios de comunicación y otros agentes interesados. Estas características serán claves para reforzar la transparencia activa, la rendición de cuentas y la accesibilidad.

Como siguiente paso, el Gobierno de La Rioja trabaja en la integración de nuevos indicadores utilizados por otras administraciones públicas. Esta ampliación permitirá a las unidades de transparencia disponer de una visión más completa de los ámbitos en los que pueden seguir progresando, configurando una especie de backoffice que ayudará a definir objetivos y a consolidar un modelo de Administración cada vez más abierta, accesible y orientada al control ciudadano.