Por La Rioja, "preocupada" por el futuro de la región tras el "modelo agotado que asume Gonzalo Capellán"

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja lamenta que el presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, "haya tratado tapar la falta de gestión que sufre la comunidad riojana aprovechando el escaparate del Debate sobre el Estado de la Región, en vez de aprovechar la comparecencia para hacer autocrítica y anunciar un cambio de rumbo".

La secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano, muestra su "preocupación" ante "el modelo agotado de región que describió ayer Capellán".

Soriano resalta que el presidente riojano manifestó una "absoluta falta de ambición por el progreso de La Rioja, renunciando a actuar en los frentes que más preocupan a los riojanos como son la Sanidad, la Educación y el acceso a la Vivienda".

La secretaria general del partido critica "la autocomplacencia de Capellán que se traduce en resignación para empresas, autónomos y potenciales inversores en la región".

En opinión de Soriano, el anuncio de medidas como la instalación de cajeros en 11 pueblos, el plan de ayuda al relevo de autónomos o los avales a jóvenes para la compra de vivienda "suenan bien, pero en boca de Capellán no dejan de ser promesas electorales que nacen sin calendario, sin garantía de cumplimiento y con un tufo constante a improvisación".

La secretaria general recuerda que medidas como la creación de una red rural de cajeros automáticos "siempre ha sido defendida por nuestra formación; mientras que el Partido Popular, en cambio, nunca ha creído en el desarrollo rural y el reequilibrio territorial".

"IMPROVISAR Y RECREARSE EN EL CORTOPLACISMO"

Sonsoles Soriano acusa al presiden riojano de "improvisar y recrearse en el cortoplacismo de las ocurrencias de última hora, sin planificación, ni presupuesto garantizado". Soriano revela que un buen ejemplo del modelo agotado de región de Gonzalo Capellán es el anuncio de 14 millones para el aeropuerto. "No es sólo que Capellán haya anunciado esta partida al menos en tres ocasiones antes de ayer -subraya-, sino que se trata de 14 millones destinados a una infraestructura infrautilizada, sin conexión ferroviaria, ni servicios regulares, ni una demanda real".

Recuerda que "mientras Capellán gasta 14 millones en el aeropuerto, infraestructuras básicas como la conexión ferroviaria del eje del Ebro, la mejora de las carreteras secundarias o la digitalización rural siguen paralizadas y sin hoja de ruta clara. Es decir, La Rioja de Capellán se estanca respecto a las comunidades limítrofes".

Soriano califica "búsqueda de excusas constantes" la gestión económica y financiera de Gonzalo Capellán al frente del Gobierno de La Rioja.

"Capellán pretende culpar al Gobierno central de los problemas de liquidez de su Ejecutivo recurriendo a las entregas a cuenta como si fuesen una deuda pendiente, cuando la realidad es que esas entregas a cuenta son un anticipo solicitado para cubrir gastos que debieran estar financiados por la propia Comunidad Autónoma o por los fondos europeos que el Gobierno de Capellán ha sido incapaz de ejecutar".

Apunta también que "La Rioja está perdiendo recursos no por desatención del Estado, sino por la torpeza del Gobierno regional a la hora de aprovechar los instrumentos europeos disponibles".

"DETERIORO DE LA SANIDAD PÚBLICA"

Sonsoles Soriano remarca que "echar balones fuera no es un plan de gobierno; es una excusa", tampoco quiere dejar pasar por alto como hizo ayer el presidente Capellán, "el deterioro creciente del sistema de sanidad pública en La Rioja, un problema que se ha agravado notablemente bajo el Gobierno del Partido Popular".

Soriano precisa que "la atención primaria está colapsada, los tiempos de espera para especialistas o intervenciones quirúrgicas no se reducen, y se ha precarizado aún más la situación del personal sanitario. Mientras tanto, se anuncian reformas vacías y planes de salud que no se traducen en mejoras reales para los ciudadanos".

Señala que "la gestión de la sanidad pública se ha convertido en un escaparate propagandístico al servicio del Gobierno regional, mientras se externalizan servicios, se desprotegen áreas rurales y se abandona la atención a colectivos vulnerables. La Rioja merece una sanidad pública fuerte, cercana y digna, y no este desmantelamiento paulatino de uno de nuestros pilares sociales".

Sonsoles Soriano lamenta que no exista un plan estratégico serio para La Rioja, con una visión global a largo plazo. "Se disfraza de grandes anuncios a medias, como el "bono joven de autobús" o la inyección de 2 millones en Ricari, que no dejan de ser parches propagandísticos, sin control ciudadano, ni planificación. No hay reforma fiscal que alivie a los autónomos, ni servicios públicos que mejoren la Sanidad, la Atención Primaria o la Educación Pública, ni una sola medida estructural que combata el despoblamiento o el desempleo juvenil con eficacia".

Critica que "Capellán ha hecho de la autocomplacencia su única hoja de ruta. Pero La Rioja no necesita gestos el día que toca hablar en el Parlamento, sino un gobierno con ideas de futuro y ambición de llevarlas a cabo. Capellán no necesita marketing institucional, sino asumir su responsabilidad y actuar con planificación. Lo que está en juego no es su popularidad, sino el futuro de esta tierra".

Insta al Gobierno a "abandonar complejos y 'estatismos' y trabajar por el futuro de La Rioja y no sólo para no perder la poltrona".