La Rioja presenta en FITUR la exposición 'AutorIA' sobre el origen, retos contemporáneos y el futuro del español

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

FITUR ha abierto hoy las puertas a una nueva edición de esta importante Feria Internacional de Turismo, en la que La Rioja participa con un variado programa de actividades que ha tenido como uno de sus principales hitos la presentación de la gran exposición de referencia internacional 'AutorIA'.

En este contexto, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, acompañado por la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha presentado este miércoles 21 de enero, esta muestra, una ambiciosa propuesta cultural impulsada por el Gobierno de La Rioja que se desarrollará en el segundo semestre de 2026 en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad desde 1997.

Durante la presentación, Pérez Pastor ha destacado que la exposición permitirá refrendar y fortalecer el lugar que La Rioja ocupa en la historia del español y en el turismo idiomático, al tiempo que servirá para posicionar a la Comunidad como un territorio de referencia en el futuro de una lengua hablada por más de 600 millones de personas en todo el mundo.

En este sentido ha subrayado que el proyecto conectará el origen del español con los retos contemporáneos de la creación, la autoría y el papel de la Inteligencia Artificial en lo que respecta a la lengua española.

SAN MILLÁN, EPICENTRO DE UN RELATO QUE PARTE DE LAS PRIMERAS PALABRAS El consejero ha señalado que la exposición se concibe como una gran muestra de referencia, capaz de situar a San Millán de la Cogolla en el centro de un relato cultural que une patrimonio, conocimiento y tecnología. Un relato que parte de las primeras manifestaciones escritas del español y se proyecta hacia el presente y el futuro de la lengua en un contexto global y digital.

Por su parte, la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha puesto el acento en la dimensión turística y territorial del proyecto, destacando que 'AutorIA' contribuirá a reforzar la posición de La Rioja como destino cultural de primer nivel y como enclave internacional vinculado al español y al turismo idiomático.

Borges ha subrayado, además, que la exposición se integra en una estrategia más amplia de valorización del patrimonio y de creación de experiencias culturales de calidad asociadas al territorio.

La muestra se enmarca en el proceso de transformación integral del Monasterio de Yuso impulsado por el Gobierno de La Rioja y financiado con fondos europeos Next Generation EU, que contempla varias líneas de actuación complementarias.

Entre ellas, la actual rehabilitación de la torre del monasterio, con una inversión de 1.074.000 euros; las obras interiores del conjunto monástico, con una dotación de 1.470.000 euros, que incluyen la mejora de las antiguas bodegas de los monjes, la instalación de un ascensor junto a la sacristía, la creación de nuevas zonas expositivas en las plantas primera y segunda bajo la torre, la unión de antiguas celdas, la ejecución de un forjado o pasarela que permitirá contemplar el altar de la iglesia, así como actuaciones en la cubierta para la mejora del tejado, la impermeabilización y el tratamiento de humedades.

A estas actuaciones se suma el contrato de museografía, ya adjudicado por 2.177.781 euros y actualmente en fase de desarrollo, que comprende el diseño, el desarrollo de contenidos, la producción de elementos expositivos y la dotación técnica necesaria para la puesta en marcha de la exposición.

Esta intervención permitirá abrir y que el público observe espacios hasta ahora no visitables del monasterio, como la sala de códices y cantorales, la Sala Preciosa, el coro alto, la Capilla de convalecientes, el Salón de los Reyes, el claustro alto o antiguas celdas, garantizando su conservación y mejorando la accesibilidad, la iluminación, la climatización y la seguridad del conjunto.

AUDIOVISUAL, INMERSIVO E INTERATIVO

El proyecto expositivo se articula en torno a un recorrido que abordará los orígenes del español y la vida monástica, la evolución del concepto de autoría, la expansión y consolidación de la lengua, la obra de los grandes autores en español y los desafíos actuales y futuros del idioma, incluidos los vinculados a la inteligencia artificial.

Para ello, incorporará recursos museográficos avanzados, contenidos audiovisuales, tecnologías inmersivas y herramientas interactivas.

La exposición temporal, que tendrá una duración mínima de tres meses, dará lugar posteriormente a una instalación permanente que ampliará y enriquecerá la visita habitual al conjunto monástico. Todo ello se integra en una actuación global que combina distintas inversiones destinadas a la restauración, rehabilitación y musealización del Monasterio de Yuso, orientadas a ofrecer un San Millán más accesible, más amplio y más conectado con su dimensión histórica, cultural y lingüística.

TERRITORIO DE EXPERIENCIAS ÚNICAS

La actividad del estand de La Rioja continuará este miércoles por la tarde con la mesa redonda 'El arte convierte el territorio en experiencia viva', a las 16,30 horas, con la participación de Badarán que hablar, 1 km de Arte en Ventosa y Espacio VACA en Viniegra de Abajo; y con la mesa 'Eclipse: Turismo Rural y Reserva de la Biosfera', a las 17,30 horas, con Sylvia García Calleja, presidenta de la Asociación Altura, y Susana Gómez Urizarna, jefe de Sección de Integración Territorial del Gobierno de La Rioja.

El jueves 22 de enero, a las 13 horas, el estand de La Rioja acogerá la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino La Rioja, a cargo del consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y de la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges.

La programación del día se completará con la presentación '50 aniversario de Valdezcaray', a las 16,30 horas, a cargo de Carlos Pérez, gerente de la estación riojana, acompañado por el alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, y con la mesa redonda 'La Rioja como destino ideal para turismo de incentivos. Experiencias únicas, sostenibles y auténticas', a las 17 horas, en la que participarán Palacios Vinos de Finca, Amelí Tours y Bodegas FYA.