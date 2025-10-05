'Por La Rioja' propone al Ayuntamiento que incluya también climatización de hogares contra el calor extremos en ayudas

LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' propone al equipo de Gobierno del alcalde, Conrado Escobar, la inclusión también de la climatización contra el calor extremo en el Programa de Ayudas a la Rehabilitación de Viviendas y Edificios.

"Esta es una de las medidas que consideramos esenciales y prioritarias -describe la secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano- para adaptar Logroño y La Rioja a las olas de calor que ya podemos considerar habituales desde primavera a verano e inicio del otoño".

Soriano, a través de un comunicado, subraya que la climatización de los hogares riojanos "extenderse a las ciudades y municipios con mayor población de la comunidad". En ese sentido, desde la formación regionalistas resaltan que "es ahora el momento de ponernos a trabajar de cara a la próxima primavera y el próximo verano redactando un plan integral contra el calor y una gestión real del territorio para combatir el cambio climático y los riesgos de incendios".

Apunta que "la respuesta al calor extremo y a los incendios forestales debe ser estructural y no basadas en campañas presentadas el 21 de julio con el comienzo del verano, ni en planes vacíos de previsión anual y prohibiciones absurdas".

'Por La Rioja' propone a nivel urbano la creación de refugios climáticos reales en centros públicos, colegios y parques de las ciudades. "No vale -recuerda Soriano- como sucedió el pasado verano cuando el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, recomendaba a los vecinos que entraran en el Ayuntamiento o en la Biblioteca; eso es improvisar una respuesta ante la inacción frente a las olas de calor".

La formación regionalista invita a los ayuntamientos de las ciudades riojanas, especialmente al logroñés, a la ampliación de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios incluyendo la climatización contra el calor extremo, y la creación en calles y plazas de espacios de sombra vegetal -mayor arbolado y maceteros- y de toldos retráctiles; igualmente el permiso a las comunidades de vecinos para implementar cubiertas vegetales y fachadas verdes que rebajen la temperatura de los edificios.

'Por La Rioja' invita al Ayuntamiento de Logroño a habilitar los kioscos de prensa cerrados como refugios climáticos que cuenten con difusores de agua, aspersores 'ducha' y puntos de suministro de agua.

En el medio rural Sonsoles Soriano denuncia la mala gestión del Gobierno de La Rioja frente a las olas de calor, el cambio climático y los incendios forestales. "Creemos necesario -explica- que se devuelva a los vecinos la posibilidad de desbrozar y mantener sus propios montes como se ha hecho tradicionalmente".

Soriano destaca que "no pedimos subvenciones para desbrozar, sino que se permita hacerlo con libertad y responsabilidad, como siempre se ha hecho. La Ley de Montes reconoce la función social del monte, pero en La Rioja los trámites son tan lentos y restrictivos que impiden a los vecinos limpiar sus propios terrenos".

'Por La Rioja' advierte que la normativa actual obliga a pedir autorización incluso para labores de mantenimiento o desbroce preventivo, "lo que desincentiva la gestión local y provoca la acumulación de maleza y combustible vegetal". La secretaria general de la formación regionalista recuerda que "la ley permite la limpieza y el aprovechamiento, pero el Gobierno autonómico ha convertido esa posibilidad en un laberinto burocrático. Es más fácil pedir permiso para una obra que para mantener limpio un monte".

'Por La Rioja' propone "recuperar la ganadería extensiva y el aprovechamiento tradicional de los montes como parte esencial de la política ambiental y de prevención de incendios, sustituyendo la burocracia por gestión directa y responsabilidad vecinal".

"El monte limpio y vivo es el mejor cortafuegos asegura Soriano- y el pastoreo controlado debería considerarse una herramienta de prevención, no una excepción". Sonsoles Soriano considera urgente que el Gobierno y los ayuntamientos riojanos impulsen una estrategia integral de adaptación climática que conecte el campo y la ciudad, la gestión natural y la planificación urbana, "porque el cambio climático no se combate con discursos, sino con gestión, participación y sentido común y preciso planificarla ahora, en estas fechas, no un par de días antes de que comience el verano".