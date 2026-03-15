'Por La Rioja' propone que el 'furtivismo' se sancione a través de una nueva Ley regional de Protección de Fauna y Flora

Cazadores - 'POR LA RIOJA'

LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' presentará ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de La Rioja una solicitud de modificación de la Ley de Caza, Pesca y Gestión Cinegética de 2022 para que se excluya de la misma el 'furtivismo' dado que, esa práctica ilegal nada tiene que ver con la acción de la Caza y la Pesca, "sino que es una acción ilegal que atenta contra la flora y la fauna de La Rioja y puede ser llevada a cabo por cazadores, pescadores o cualquier persona que no lleve a cabo esa práctica deportiva o cinegética".

El portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba, cree que, tanto Partido Popular y Partido Socialista "son especialistas en señalar a determinados colectivos sin importarles realmente el problema de fondo sino su repercusión inmediata y el rédito político que pueden obtener y, en concreto, siempre que se conoce un caso de furtivismo, se señala a los cazadores, cuando la realidad no tiene nada que ver".

Gómez Ijalba precisa que los casos de furtivismo entre cazadores son mínimos en relación a la cantidad de licencias de Caza y pesca que hay en La Rioja. El portavoz regionalista recuerda que "nuestra región hay más de 15.000 licencias de caza y pesca, siendo una de las comunidades autónomas con mayor proporción respecto al número de habitantes. "Los casos de furtivismo -aclara- no llegan al 0,02 por ciento de las licencias".

De forma previa, 'Por La Rioja' solicitará una reunión con las federaciones de Caza y Pesca para presentarles su propuesta antes de trasladarla a la comisión de peticiones del Parlamento. "Queremos -subraya Gómez Ijalba- que la propuesta llegue con el máximo consenso, pero, en todo caso, queremos que se diferencie muy claramente a la caza del 'furtivismo".

Ha reiterado que "parece mentira que en una comunidad autónoma en la que la caza y la pesca están tan arraigadas se siga señalando únicamente al cazador cuando se conoce un caso de furtivismo". El portavoz regionalista resalta que "además, la caza no obedece a un simple capricho o interés económico, sino que se ha demostrado que son una forma seria y respetuosa de gestión cinegética para evitar daños en cultivos y en la cabaña ganadera, accidentes con vehículos o eliminación de riesgo de acercamiento de animales salvajes a zonas urbanas".

La formación regionalista resalta que incluso a nivel estatal, el Código Penal diferencia muy claramente el furtivismo como un delito contra la Flora y la Fauna y no como un delito de caza y, en ningún momento señala a los cazadores como los posibles causantes del mismo.

'Por La Rioja' detalla que un furtivo no tiene por qué ser cazador, de hecho, lo normal es que se utilicen elementos prohibidos en la caza y por lo tanto que no son utilizados por los cazadores. "Debemos dejar de lado el discurso fácil de determinados partidos políticos -indica Gómez Ijalba- que señala a un determinado colectivo como responsable de un problema, en vez de centrarse en tratar de evitar que se produzca el problema porque normalmente ese colectivo señalado es quien más desea en evitar el furtivismo".

La formación describe que en La Rioja la caza y la pesca son muy diferente a la actividad que se desarrolla en el resto de España, "ni es una práctica intensiva ni es una actividad económica en sí, sino que está más relacionada con el deporte y una afición arraigada en los pueblos. Además, está enfocada a la correcta gestión cinegética de la comunidad y sobre todo como un método eficaz de reducción de daños en cultivos, ganadería y accidentes con animales".

'Por La Rioja' considera que, en La Rioja, la caza y la pesca son muy diferentes de las que se nos presentan a nivel nacional porque ni, es una práctica tan intensiva ni es una actividad económica en sí, sino que, es una práctica deportiva y afición arraigada en los pueblos y que está enfocada en la correcta gestión cinegética de la comunidad y sobre todo un método eficaz de reducción de daños en cultivos, ganadería y accidentes con animales.