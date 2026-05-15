La Rioja propone una nueva edición de la 'Ruta del Silencio' en Valdeosera y un paseo interpretativo en Brieva - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a la ciudadanía a disfrutar este fin de semana del patrimonio natural riojano mediante a dos actividades interpretativas incluidas en 'Pasea La Rioja'.

En esta ocasión, la programación se desarrollará en la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera, Cidacos y Alhama y en el entorno del Alto Najerilla, con propuestas que permitirán descubrir la riqueza natural, cultural y paisajística de ambos territorios. Las actividades comenzarán el sábado, 16 de mayo, con una nueva edición de 'Ruta del Silencio' en Valdeosera.

Se trata de una ruta interpretativa por el valle del Leza que conduce hasta el Solar de Valdeosera, hoy despoblado, y conocido por conservar su histórica casa solariega con un gran blasón de alabastro. El recorrido permitirá adentrarse en el paisaje sonoro y la biodiversidad del Camero Viejo, combinando contenidos de interpretación ambiental, como la migración de aves, las huellas de fauna o la evolución del paisaje, con elementos históricos y arqueológicos presentes en el territorio, entre ellos antiguos aterrazamientos, tejeras o el tradicional lavadero.

Por su parte, el domingo, 17 de mayo, la programación se trasladará a Brieva de Cameros con el paseo interpretativo 'Tejiendo otras lanas'. Esta propuesta recorrerá veredas, pastos, matorrales y corrales vinculados a la tradición ganadera de Brieva de Cameros, una actividad que durante siglos contribuyó a modelar el paisaje y la historia de las Siete Villas.

A través de este recorrido, las personas participantes podrán construir una mirada diferente sobre el mundo rural y reflexionar sobre las oportunidades de futuro que ofrece el entorno natural del Alto Najerilla. La actividad incluirá, además, la apertura del Centro de Interpretación 'Rancho del Esquileo' al finalizar el paseo.