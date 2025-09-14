Por La Rioja propone un Plan de Conservación y Limpieza frente a "suciedad y falta de salubridad" en Logroño - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja ha alertado este domingo del "déficit de limpieza, salubridad y conservación de elementos, calles y diferentes espacios de Logroño", criticando "la inoperancia y nula capacidad de gestión del equipo de gobierno de Conrado Escobar para resolver los problemas más básicos del día a día de la ciudad".

La secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano, resalta que en el último año "los vecinos de Logroño han sufrido la degradación de los espacios urbanos, con calles más sucias, contenedores desbordados, aceras en mal estado, olores insoportables y una evidente falta de actuaciones de conservación, que trasladan una imagen de desidia municipal impropia de una capital de comunidad autónoma".

Soriano apunta que la situación resulta todavía más incomprensible "si se tiene en cuenta que en este tiempo se han incrementado de forma sustancial las tasas de basuras y el Impuesto de Bienes Inmuebles, y la recaudación municipal ha alcanzado cifras récord".

La secretaria general de Por La Rioja reitera que "a pesar de este mayor esfuerzo fiscal de los vecinos, la ciudad no solo transmite una sensación de suciedad y falta de mantenimiento, sino que padece una carencia absoluta de los servicios más básicos, perdiendo poco a poco la imagen atractiva y coqueta de la que podía presumir décadas atrás".

La formación regionalista propone al alcalde de Logroño que piense realmente en la ciudad y apruebe un Plan de Intervención para la Conservación, Limpieza y Cuidado de la ciudad.

"Un plan -explica Soriano- detallado por barrios, calles, parques, y elementos singulares, con una dotación presupuestaria suficiente y fiscalización anual en el Debate de la Ciudad, para que el equipo de Gobierno tenga que rendir cuentas de su gestión en los aspectos más básicos y esenciales de Logroño".

Por La Rioja recuerda que fue el propio Conrado Escobar, estando en la oposición, quien acusó en infinidad de ocasiones la pasada Legislatura al anterior alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, de la falta de limpieza de la ciudad.

La formación regionalista recuerda a Escobar que la frase "Logroño está sucio" que denunció en los plenos municipales una y otra vez ahora puede aplicársela a sí mismo.

Subraya que "mientras las calles y los vecinos padecen la falta de limpieza, Escobar alardea de los millones de euros que destina a proyectos como Logroño 1521, Logroño 2050, Logroño Circular, dotados de grandilocuentes denominaciones, pero por lo visto hasta la fecha -y ya se ha superado la mitad de la Legislatura- vacíos de contenido".

La formación regionalista apunta que "la primera decisión que adoptó Conrado Escobar al asumir la Alcaldía de Logroño fue subirse el sueldo 10.000 euros anuales, y subírselo 17.000 euros anuales al Miguel Sainz, el concejal de Festejos implicado en las irregularidades de la contratación de la Terraza de San Mateo y destituido como concejal de Deportes por la gestión de contratos irregualres".

Sonsoles Soriano resalta que "Escobar incrementa los gastos y privilegios de la Corporación, pero es incapaz de resolver los problemas reales de Logroño". "Eso no es hacer ciudad, sino una estrategia para pasar de puntillas por la Legislatura esperando que los vecinos no se den cuentan del abandono que padecen", finaliza.