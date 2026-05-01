Por La Rioja propone "revisión integral" de puntos negros de la N-232 y actuaciones inmediatas para mejorar la vía

POR LA RIOJA propone la revisión integral de los puntos negros de la N-232 y actuaciones inmediatas de mejora de la carretera - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja propone la "revisión integral" de los puntos negros de la N-232 y actuaciones "inmediatas" para mejorar esta vía, de la que denuncia su "alta siniestralidad" y que, según afirma, "responde en gran medida al deficiente estado y diseño de la propia carretera".

La secretaria general de la formación regionalista, Sonsoles Soriano subraya que "los datos son claros y no admiten interpretación: en los últimos tres años la N-232 se ha cobrado, al menos, 8 vidas y esta alta siniestralidad no puede atribuirse únicamente al comportamiento de los conductores".

Soriano describe la N-232 como una carretera "obsoleta, mal diseñada en muchos tramos y con claros déficits de mantenimiento y visibilidad".

La formación regionalista exige "que se lleven actuaciones inmediatas de mejora de la infraestructura viaria, que se desarrolle una revisión integral de los puntos negros, intervenciones sobre visibilidad, trazado y seguridad real de la vía, y un plan de renovación efectiva, no medidas superficiales".

La secretaria general regionalista destaca también que "exigimos también que se deje de trasladar un mensaje paternalista culpabilizando exclusivamente a los conductores cuando la Delegación del Gobierno tiene una responsabilidad directa sobre el estado de la carretera".

Sonsoles Soriano precisa que "hablamos de una vía que, año tras año, sigue acumulando siniestros graves, colisiones frontales y víctimas mortales sin que se haya abordado el problema de fondo".

La responsable regionalista resalta que mientras las cifras de siniestros se repiten, "la respuesta de la Administración ha sido, tan sólo, prohibiciones, más señales, más controles, pero ninguna actuación estructural real sobre la carretera".

La secretaria general de Por La Rioja recuerda que en 2025 se produjeron varios siniestros graves en tramos conocidos por su peligrosidad, incluyendo colisiones frontales con fallecidos y múltiples heridos.

"Este tipo de accidentes son una de las principales causas de mortalidad en la carretera en La Rioja", dice Sonsoles Soriano que califica de "insuficientes" las medias anunciadas a principio de este año desde la Delegación del Gobierno: prohibiciones adicionales de adelantamiento, reducción de velocidad obligatoria, refuerzo de la señalización, e incremento de controles policiales.

"Sin embargo -concreta- no incluyen actuaciones relevantes sobre la infraestructura de la vía, a pesar de que los accidentes se concentran en tramos concretos con problemas estructurales evidentes".

La formación regionalista considera el enfoque de la Delegación del Gobierno "es profundamente erróneo", señalando "uno de los ejemplos más representativos de esta denuncia: el cruce entre la LR-137 y la N-232, un punto negro histórico donde solo en 2025 se registraron tres accidentes".