La Rioja recibe el premio nacional ConSalud 2026 por impulsar la primera promoción del Grado en Medicina de la UR - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, han asistido a la gala de entrega de los Premios ConSalud 2026, en la que La Rioja ha sido reconocida con el Premio a la Formación por la puesta en marcha de la primera promoción del Grado en Medicina de la Universidad de La Rioja (UR) durante el curso académico 2026-2027.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la vicerrectora de Coordinación Académica y Calidad de la Universidad de La Rioja, Montserrat Mendoza, han recogido, de manos del director general de Oximesa, Jorge Huertas, y del presidente de Merck España, Manuel Zafra, este galardón en el transcurso de una gala celebrada en la Casa de América de la capital de España.

La implantación del Grado en Medicina supone uno de los principales hitos académicos de la Universidad de La Rioja y permite incorporar por primera vez estos estudios a la oferta del campus público riojano. La nueva titulación cuenta con 30 plazas de nuevo ingreso, modalidad presencial, una duración de seis cursos y 360 créditos ECTS. La respuesta del alumnado ha sido especialmente significativa desde su primera convocatoria.

El nuevo Grado en Medicina se ha convertido en la titulación más demandada de la Universidad de La Rioja durante el periodo ordinario de admisión, con 2.105 solicitudes. A las plazas ofertadas como de nuevo ingreso, se han sumado finalmente más alumnos a través de otras vías como el cambio de estudios, la adaptación de grado o el reconocimiento de créditos, hasta sumar 35 alumnos. Esta primera promoción desarrolla ya su formación en el Edificio I de la Facultad de Ciencias de la Salud, compartido con el Grado en Enfermería y acondicionado para incorporar las necesidades específicas de la nueva titulación.

El Gobierno de La Rioja ha destinado 1,4 millones de euros a la adecuación y equipamiento de este inmueble, que dispone de nuevos laboratorios de anatomía, fisiología, bioquímica, microbiología, citología, histología y biología celular, además de espacios de simulación clínica avanzada y recursos tecnológicos especializados para la formación médica.

La implantación del Grado se enmarca asimismo en el desarrollo de la futura ampliación de la Facultad de Ciencias de la Salud, concebida para dar respuesta al crecimiento de los estudios sanitarios y favorecer la formación, la investigación y la generación de conocimiento vinculados al sistema sanitario riojano, reforzado tras la puesta en marcha de estos estudios.

Los Premios ConSalud, organizados por el Grupo Mediforum, reconocen anualmente a profesionales, instituciones y proyectos destacados por su contribución a la excelencia, la investigación y la innovación en el ámbito sanitario español.