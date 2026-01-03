La Rioja recibirá 2 millones de un programa estatal para impulsar las ciudades inteligentes

Archivo - Fibra óptica - MASORANGE - Archivo

LOGROÑO/MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rioja recibirá 2 millones de euros del programa de ayudas del Gobierno central denominado 'RedCyTI', dotado en total con 89 millones para potenciar la digitalización de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales.

Esta semana se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de bases de esta línea de ayudas y se espera que el plazo de solicitudes se abra "próximamente".

Los proyectos subvencionables en esta futura convocatoria estarán ligados a iniciativas que sirvan para potenciar la digitalización al servicio de la actividad económica, el empleo y el emprendimiento.

Además, los proyectos deberán incluir actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial.

Asimismo, se apoyará la creación o mejora de espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.

Red.es, a través de fondos propios y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), aportará entre el 40 por ciento y el 85 por ciento de cada iniciativa seleccionada, que habrá de tener un presupuesto total de entre 1,5 y 6 millones de euros.

El porcentaje variará según la comunidad autónoma desde la que se presente y podrán solicitar estas ayudas las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

Los criterios de otorgamiento valorarán aspectos como el grado de madurez digital, el impacto de la iniciativa en el desarrollo económico local y su sostenibilidad.

Aquellos proyectos que sean seleccionados recibirán una ayuda en régimen de concurrencia competitiva, que será licitada y ejecutada por Red.es", según detallado el ministerio de Transformación Digital.