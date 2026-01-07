La NASA captura durante más de 25 años el remanente de supernova de Kepler para observar su evolución

Remanente de supernova de Kepler - NASA

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo video muestra los cambios en el remanente de supernova de Kepler utilizando datos del Observatorio de rayos X Chandra de la NASA capturados durante más de dos décadas y media con observaciones tomadas en los años 2000, 2004, 2006, 2014 y 2025.

En este video, que es el de mayor duración jamás publicado por Chandra, los rayos X (azules) del telescopio se han combinado con una imagen óptica (roja, verde y azul) de Pan-STARRS.

El Remanente de Supernova de Kepler, llamado así en honor al astrónomo alemán Johannes Kepler, fue avistado por primera vez en el cielo nocturno en 1604.

Hoy en día, los astrónomos saben que una estrella enana blanca explota al superar una masa crítica, tras extraer material de una estrella compañera o fusionarse con otra enana blanca. Este tipo de supernova se conoce como Tipo Ia y los científicos la utilizan para medir la expansión del universo.

Los remanentes de supernova, los campos de escombros que quedan tras una explosión estelar, suelen brillar intensamente en rayos X debido a que el material se ha calentado a millones de grados por la explosión. El remanente se encuentra en nuestra galaxia, a unos 17.000 años luz de la Tierra, lo que permite a Chandra obtener imágenes detalladas de los escombros y su evolución con el tiempo.

Este último vídeo incluye datos de rayos X de 2000, 2004, 2006, 2014 y 2025. Esto lo convierte en el vídeo de mayor duración publicado por Chandra, gracias a su longevidad.

"La trama de la historia de Kepler apenas comienza a desenvolverse", afirmó Jessye Gassel, estudiante de posgrado de la Universidad George Mason en Virginia, quien dirigió el trabajo.

Gasel cree que es "extraordinario" poder observar cómo los restos de esta estrella fragmentada chocan con el material ya expulsado al espacio. La experta presentó el nuevo video de Chandra y la investigación relacionada en la 247ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana en Phoenix.

Los investigadores utilizaron el video para mostrar que las partes más rápidas del remanente viajan a aproximadamente 22,2 millones de kilómetros por hora (2% de la velocidad de la luz), desplazándose hacia la parte inferior de la imagen. Mientras tanto, las partes más lentas viajan hacia la parte superior a aproximadamente 6,4 millones de kilómetros por hora (0,5 % de la velocidad de la luz).

Esta gran diferencia de velocidad se debe a que el gas que el remanente está penetrando hacia la parte superior de la imagen es más denso que el gas hacia la parte inferior. Esto proporciona a los científicos información sobre los entornos en los que explotó esta estrella.

"Las explosiones de supernovas y los elementos que expulsan al espacio son el motor de nuevas estrellas y planetas", afirmó Brian Williams, del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, e investigador principal de las nuevas observaciones de Kepler con Chandra. "Comprender con exactitud su comportamiento es crucial para comprender nuestra historia cósmica", añade.

El equipo también examinó la anchura de los bordes que forman la onda expansiva de la explosión. Esta onda es el borde delantero de la explosión y la primera en encontrar material fuera de la estrella. Al medir su anchura y velocidad de propagación, los astrónomos obtienen más información sobre la explosión de la estrella y su entorno.

El Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA, en Huntsville, Alabama, gestiona el programa Chandra. El Centro de Rayos X Chandra del Observatorio Astrofísico Smithsoniano controla las operaciones científicas desde Cambridge, Massachusetts, y las operaciones de vuelo desde Burlington, Massachusetts.