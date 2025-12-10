Por La Rioja recuerda que ya propuso el CRMF de Lardero como alternativa al Centro Marqués de Vallejo

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

POR LA RIOJA recuerda -ante la noticia conocida esta mañana- que ya "hace un mes, propusimos el CRMF de Lardero como alternativa al Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo". El portavoz de la formación regionalista, Miguel Gómez Ijalba, subraya que "la intransigencia del Gobierno de La Rioja del Partido Popular para aceptar propuestas procedentes de otras formaciones políticas ha causado un gran perjuicio a cinco familias riojanas".

Todo apunta, a juicio de POR LA RIOJA a "ha sido la iniciativa del gobierno central, tras conocer nuestra propuesta la que ha dado origen al acuerdo anunciado esta mañana y, por lo tanto, la solución a los usuarios afectados y a sus familias, dado que el Ejecutivo de Capellán había apostado claramente por otra opción", apunta Gómez Ijalba.

El portavoz de POR LA RIOJA resalta que lo sucedido con los usuarios que tuvieron que abandonar el Centro Marqués de Vallejo y a sus familias "constata la necesidad de un partido político regionalista fuerte, sin ataduras, ni extrañas alianzas, cuyo único objetivo sea trabajar por La Rioja y por mejorar la vida de los riojanos, con capacidad de tener una correcta interlocución con el gobierno central sea de las siglas que sea".

La formación regionalista recuerda que el CRMF de Lardero es una solución temporal y resulta necesario la construcción de tres centros de educación especial en Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Centro, que den respuesta a todos los usuarios y sus familias de la región. En ese sentido proponemos la creación del primero de estos centros en una de las zonas dotacionales de Ramblasque en Logroño.