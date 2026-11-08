La Rioja registra 1.244 ventas de turismos de ocasión en octubre, un 10,2% menos que hace un año

Archivo - Coches de ocasión. - CETELEM - Archivo

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado riojano de turismos y todoterrenos de ocasión registró 1.244 operaciones durante el pasado mes de octubre, un 10,2% menos que en el mismo mes del año anterior, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

En lo que va de año, La Rioja acumula 11.164 unidades vendidas, lo que supone un ligero descenso del 0,8% respecto al mismo periodo de 2025.

En el conjunto nacional, el mercado de turismos de ocasión cerrará 2026 con un crecimiento estimado del 2,3%, superando los 2,27 millones de unidades vendidas.

Hasta octubre, las ventas de turismos de segunda mano acumulan un total de 1.844.362 unidades, lo que supone un 1,8% más, habiéndose vendido en este periodo 1,8 turismos usados por cada nuevo. Solo en octubre, sus ventas registraron un total de 199.399 unidades, un 6,5% menos.

En un análisis por antigüedad, los datos revelan que el 26,3% de los turismos de segunda mano vendidos hasta octubre tenían menos de cinco años, un punto más que en el mismo periodo del año pasado. En concreto, estos modelos jóvenes de entre 0 y 5 años registraron un total de 483.205 unidades, lo que supone un 4,4% más que en los diez primeros meses del pasado año.

En el otro lado de la balanza, los usados de más de 15 años también continúan al alza. En lo que llevamos de ejercicio, las operaciones con estos modelos suman un total de 767.606 unidades, lo que supone una subida del 2,2% con respecto al mismo periodo del año anterior, concentrando el 41,6% del total del mercado de turismos de segunda mano.

De esta forma, no es de extrañar que la antigüedad media del vehículo usado vendido en España se sitúe en los 11,3 años, alcanzando los 15 en el caso de las ventas entre particulares, que suponen seis de cada diez transacciones.

Por fuentes de energía, los datos muestran cómo las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano, lo que explica, en parte, el buen comportamiento de los usados de menor antigüedad, dada la juventud de la oferta de modelos con enchufe. En octubre, las operaciones con modelos de menos de un año crecieron un 6,5%, en contraste con la caída generalizada del mercado.

De esta forma, las ventas de turismos eléctricos puros de ocasión acumulan una subida del 38,5% hasta octubre, con un total de 32.051 unidades. Por su parte, las de híbridos enchufables usados suben un 45,6% en lo que va de año, hasta alcanzar las 50.409 unidades.

En este contexto, los vehículos de segunda mano diésel, si bien concentran el 47,9% de las operaciones, acumulan una caída del 3,4% hasta octubre, mientras que los de gasolina suman un total de 653.400 unidades (-1,1%) en lo que llevamos de ejercicio.