La Rioja registra un absentismo laboral del 6,3% en el segundo trimestre de 2026

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LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Rioja cerró el segundo trimestre de 2026 con una tasa de absentismo laboral del 6,3 por ciento de las horas pactadas, lo que supone un leve incremento de dos décimas respecto al mismo periodo del año previo. Pese a este repunte, la comunidad autónoma se consolida en la parte más baja de la tabla nacional, situándose casi un punto porcentual por debajo del promedio del conjunto de España (7,2 por ciento).

Así lo refleja el Informe de absentismo del segundo trimestre de 2026, elaborado por Randstad Research, el centro de estudios y análisis del grupo Randstad, a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.

En lo relativo al absentismo debido exclusivamente a situaciones de Incapacidad Temporal (IT) o baja médica, la tasa riojana se situó en el 4,8 por ciento, prácticamente sin variación respecto al año anterior. Este indicador registra un comportamiento sensiblemente más favorable que la media española, donde el absentismo por IT alcanzó el 5,6 por ciento.

La Industria encabeza el absentismo en La Rioja Por sectores económicos, la industria registró la tasa de ausencias más elevada de la región, alcanzando el 7,1 por ciento de las horas pactadas (5,1 por ciento por IT), tras subir dos décimas interanuales. Le sigue el sector servicios, con un absentismo del 6,1 por ciento (4,7 por ciento por IT), lo que representa un repunte de tres décimas respecto al segundo trimestre de 2025. Por el contrario, la construcción se sitúa como el sector con menor incidencia de ausencias en la comunidad, con un 5,4 por ciento (4,1 por ciento por IT), habiendo experimentado una reducción de una décima.

EL ABSENTISMO NACIONAL ALCANZA EL 7,2 por ciento

A nivel nacional, el nivel de absentismo general ha provocado la pérdida de un 7,2 por ciento de las horas pactadas en España, lo que representa un ligero incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

Las cifras de absentismo revelan que un promedio diario de 1.637.174 personas no acudieron a su puesto de trabajo en el segundo trimestre. La principal causa de estas ausencias responde a situaciones de Incapacidad Temporal (IT) o baja médica, que supusieron el 5,6 por ciento de las horas pactadas (1.274.528 personas al día).

"El absentismo se ha consolidado como un lastre estructural para la productividad, al provocar la pérdida del 7,2 por ciento de las horas pactadas a nivel nacional. Que más de 1,6 millones de personas se ausenten diariamente de su puesto de trabajo genera unos costes que debilitan de forma directa la competitividad de nuestras empresas", señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

"No estamos ante un repunte coyuntural. Desde el año 2019 el mercado arrastra una tendencia de crecimiento constante en las ausencias que no hemos logrado frenar. Resulta especialmente alarmante el caso del absentismo por incapacidad temporal, ya que en el transcurso de la última década los casos prácticamente se han duplicado en el promedio de los sectores productivos", concluye Valentín Bote, director de Randstad Research.

La Rioja, entre las regiones con menos absentismo El análisis territorial demuestra que el problema afecta de manera muy desigual dependiendo de la geografía. En el caso de La Rioja, con una tasa del 6,3 por ciento, la comunidad se sitúa en la parte más favorable del mapa nacional, compartiendo el segundo puesto con la Comunidad de Madrid (6,3 por ciento) y solo por detrás de Baleares (5,5 por ciento).

En el extremo opuesto, el absentismo general es notablemente más grave en comunidades como Asturias (9,0 por ciento), Canarias (9,0 por ciento) y País Vasco (8,7 por ciento).

Poniendo el foco en el absentismo por IT, La Rioja registra una de las tasas más bajas del país (4,8 por ciento), manteniéndose lejos de los picos observados en Canarias (7,8 por ciento), Asturias (7,5 por ciento) y País Vasco (6,7 por ciento).