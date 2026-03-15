La Rioja registra más de 1.000 ventas de turismos de ocasión en febrero

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LOGROÑO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado de turismos y todoterrenos de ocasión en La Rioja registró un total de 1.073 unidades vendidas durante el mes de febrero, lo que supone un ascenso del 0,5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, según datos de las patronales del sector GANVAM (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios).

En el acumulado del año, el mercado riojano suma 1.986 unidades, lo que supone una caída del 6,5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025. A nivel nacional, el mercado de segunda mano registró 177.150 operaciones en febrero, con un ligero crecimiento del 1,3 por ciento, si bien el acumulado anual retrocede un 2,9 por ciento, hasta situarse en 337.860 unidades vendidas. A nivel nacional, por cada vehículo nuevo se venden 1,8 usados.

Entrando en detalle con el análisis por antigüedad, los modelos de menos de un año fueron los que más crecieron, con una subida del 43,2 por ciento. En este sentido, la renovación de flotas de las alquiladoras para hacer frente a la campaña turística de Semana Santa permitió inyectar modelos seminuevos a la oferta del mercado de ocasión, lo que explica que sea el canal del rent a car el que más operaciones registrara en febrero, con una subida de casi el 46 por ciento.

Por el contrario, las ventas de modelos más viejos marcaron signo negativo. En concreto, los modelos de más de 15 años -aunque siguen concentrando cuatro de cada diez ventas- retrocedieron casi un 2 por ciento y acumulan una caída de casi el 5 por ciento en lo que va de año.

Para las patronales del sector el comportamiento del mercado indica que, si se cumpliera el mandato de la Ley de Movilidad Sostenible, incentivando la retirada de la circulación de los vehículos más viejos y contaminantes y apoyando el cambio hacia modelos de hasta cinco años, no solo se contribuiría a acelerar la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, sino también a reducir la antigüedad media del parque, con el importante beneficio que supone para la seguridad vial.

LOS ELECTRIFICADOS DE OCASIÓN SUPONEN EL 4 por ciento DEL MERCADO

Respecto a las fuentes de energía, las operaciones con vehículos usados diésel -que representan el 47 por ciento de las operaciones- cayeron más de un 9 por ciento hasta febrero, con 160.587 unidades. Los de gasolina, por su parte, cayeron un 5,2 por ciento en lo que llevamos de ejercicio, con un total de 120.977 unidades vendidas, lo que supone un 35 por ciento del total del mercado.

Con respecto a las propulsiones alternativas, las operaciones con turismos eléctricos puros de segunda mano continúan su tendencia alcista, subiendo un 41 por ciento hasta febrero, con 5.257 unidades vendidas, lo que supone el 1,6 por ciento del mercado total. En su caso, las ventas de híbridos enchufables de ocasión (gasolina) aumentaron un 47 por ciento, hasta contabilizar un total de 8.486 unidades, es decir, el 2,5 por ciento de las operaciones totales hasta febrero.