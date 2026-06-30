La Rioja reitera que la acogida de menores migrantes se está haciendo "de espaldas, sin transparencia y con imposición"

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo
LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, ha vuelto a lamentar el proceso que está llevando a cabo el Gobierno de España con la acogida de menores migrantes no acompañados por parte de las ccaa que se realiza "de espaldas, sin transparencia, sin información y con imposición".
Domínguez ha respondido así a preguntas de los periodistas tras la aprobación -por parte del Ejecutivo central- de un nuevo real decreto que actualiza la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida de menores migrantes y por el que a La Rioja le correspondería acoger a 114 menores, 7 más que los asignados el verano pasado.
Este nuevo real decreto, indica, "no hace más que ahondar en lo que venimos diciendo desde el inicio de este proceso. Se ha hecho de espaldas a las ccaa".
"Lo único que hace -prosigue- es dificultar que las comunidades autónomas podamos asumir nuestras obligaciones y atención a las personas menores porque no tenemos la certidumbre de conocer cuáles son las cifras de este propio proceso".
Aún así "estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y lo hacemos de manera discreta y tranquila para proteger la identidad de los menores que es lo más importante y así vamos a continuar", ha finalizado.