La Rioja reitera que esperará a la Sectorial para conocer reparto migrantes porque hasta entonces todo son "rumores"

LOGROÑO 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, ha asegurado de nuevo que La Rioja esperará a la Conferencia Sectorial de Migración "el organismo en el que se llega a acuerdos" y al que "todavía no nos han convocado ni tenemos documentación" para pronunciarse al respecto de la acogida de menores migrantes. "Es un tema muy serio y muy delicado en donde cada día vemos ocurrencias o rumores diferentes y nosotros preferimos trabajar con seriedad".

"Todo lo que sabemos hoy es a través de los medios y cada día es una información diferente. No hemos recibido documentación y hasta que no la tengamos y trabajemos en la Sectorial, no sabemos qué es de lo que se trata y qué es lo que nos proponen".

María Martín ha respondido así a preguntas de los periodistas tras la reunión mantenida ayer entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno Canario para el reparto de migrantes.

"Hasta que no vayamos a la Sectorial todos son rumores y ahí tenemos la experiencia, cada día sale una cosa diferente. Para ser serios en un tema que afecta a personas vulnerables, hay que trabajar donde hay que hacerlo, donde se toman decisiones, donde se hacen estudios, como es en la Sectorial, el organismo donde se llega a acuerdos y donde cada uno habla de lo que puede hacer y lo que no puede hacer".

"Estos temas son demasiado serios como para ver cada día declaraciones diferentes, cifras diferentes, ocurrencias diferentes.... nosotros preferimos trabajar con seriedad", ha indicado.

Finalmente ha recordado que en una comisión técnica pasada "Canarias dio las gracias a La Rioja por la colaboración durante los años 2023 y 2024 para poder hacer que los menores que nosotros tenemos asignados vengan cuanto antes".

"Ahora mismo en La Rioja tenemos 12 menores, pero a lo largo de todos estos años ha habido 80 menores no acompañados que ha acogido La Rioja. Yo creo que no hay que entrar en ninguna guerra porque bastante desgracia es para estos menores su situación. Estamos aquí para lo que decimos siempre, dentro de las posibilidades que tenemos cada uno, ayudar en lo que se pueda".