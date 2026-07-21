Rioja reivindica la singularidad de sus Viñedos Viejos y Centenarios; joyas paisajísticas ejemplos de resiliencia

Rioja reivindica el mayor Viñedo Viejo y Centenario de España. Se ha instalado el primer monolito identificativo de un Viñedo Centenario de la Denominación en una parcela de Elciego. - EUROPA PRESS

La DOCa Rioja concentra la mayor superficie certificada de este tipo de viñedos del país

ELCIEGO (ÁLAVA), 21 (EUROPA PRESS)

La Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja concentra la mayor superficie certificada de Viñedo Centenario (175,45 ha.) y Viejo (8.642 ha.) del país. Con el fin de poner en valor este patrimonio, su especial cuidado y singularidad se ha dado un paso más para protegerlos, reconocer este legado y dar visibilidad a este tipo de viñas que suponen "un tesoro" para la Denominación.

Así lo ha indicado la presidenta del Consejo Regulador, Raquel Pérez, en el acto de presentación de esta iniciativa en uno de esos viñedos históricos, situado en las inmediaciones del municipio de Elciego, junto al director general, Pablo Franco, la directora técnica del organismo, Alejandra Rubio, y el viticultor propietario de la parcela, José Antonio Rubio.

ALREDEDOR DE 240 PARCELAS DE VIÑEDOS CENTENARIOS

Entre esos viñedos antiguos pero fuertes y un paisaje singular se ha instalado "el primer monolito identificativo de muchos" de un Viñedo Centenario de Rioja. Se trata de una pieza elaborada en acero Corten integrada en el paisaje, que incorpora el logotipo de Rioja y que servirá como elemento distintivo de estas parcelas excepcionales. En estos momentos, la presidenta ha explicado que hay alrededor de 240 parcelas de Viñedos Centenarios certificados.

Dicha señalización supone el punto de partida de un proyecto más amplio que permitirá identificar progresivamente a todos los Viñedos Centenarios de la Denominación, acercando al público a un patrimonio único que forma parte de la identidad de Rioja desde hace más de un siglo.

Una labor que se ha realizado tras un exhaustivo trabajo de documentación, auditoría y comprobación sobre el terreno desarrollado por los servicios técnicos del Consejo. En estos momentos, además, se puede constatar que el Viñedo Viejo, que representa cerca del 13 por ciento de la superficie de Rioja, constituye un elemento identitario de las tres zonas de la Denominación.

Además Rioja ha podido verificar hasta la fecha 240 parcelas de Viñedo Centenario, que reúnen 74,83 hectáreas en las que al menos el 85 por ciento de las vides supera los cien años. Se han identificado también 100,62 hectáreas de viñedo donde una parte significativa de las cepas alcanza esa antigüedad.

Próximamente, el Consejo se pondrá en contacto con propietarios de estas parcelas certificadas para ofrecerles la oportunidad de contar con un monolito idéntico al inaugurado este martes para distinguirlos. La iniciativa se encuentra enmarcad dentro de la 'Agenda Somos Rioja'.

"EL VALOR QUE SE MERECEN"

Raquel Pérez ha asegurado que hoy es un día "importante" para Rioja porque se les da a estas viñas "el valor que merecen". "Han sido cultivadas a través de generaciones. Son viñas que han vivido más de cien años, han sufrido guerras, momentos buenos, crisis, inflaciones, pandemias...".

Han soportado "más de cien vendimias y, precisamente, esto es lo que estamos celebrando hoy. Cada cepa tiene una historia y desde la Denominación queremos poner en valor ese legado que nos hace ser únicos en España".

Por su parte, Alejandra Rubio ha destacado que el trabajo para dar a conocer este tipo de viñedos comenzó en 2022 comprobando todas las parcelas que además de ser un patrimonio cultural también lo son paisajísticas.

Durante el proceso se ha ido visitando todas ellas y "hemos ido comprobando cómo los viñedos centenarios -utilizando la definición de la organización internacional de la OIV- cuentan con más del 85% o más de viñas, de cepas centenarias".

"TRABAJO, DEDICACIÓN Y EXIGENCIA"

Pero además ha destacado lo "bien cuidadas que están" y es debido "al trabajo, la dedicación y la exigencia de los viticultores que se han propuesto mantener este importante patrimonio cultural de toda la Denominación".

Este tipo de viñedos "dan menos rendimiento pero la calidad es excepcional". También cuenta con un trabajo "más exigente" por lo tanto hay que valorar la labor de los viticultores que mantienen estas viñas para el beneficio del conjunto de la denominación, ha añadido.

Tras la inauguración del primer monolito en esta parcela de Elciego de 3.000 m2, su propietario, José Antonio Rubio, ha explicado que el viñedo se plantó en 1920 y ofrece variedad de tempranillo y viura. Como reconoce es importante conservarlos por su valor sentimental.

"Este tipo de viñedos tienen mucho trabajo porque hay que hacerlo todo manual, las uvas sí que se cotizan algo más pero hay que echar muchas horas para un rendimiento bajo, 4 o 5 uvas por cada cepa".

Estas fincas requieren, además, de unos tratamientos especiales. "Desde que tengo memoria la he recordado así y contar con un viñedo centenario es un orgullo para mi familia y para mí" por eso ha valorado de forma positiva este tipo de iniciativas "que nos ayudan a protegerlos, más en los momentos que estamos viviendo ahora".

MAPA INTERACTIVO

El Consejo Regulador ha desarrollado un espacio específico en su web que permite consultar un mapa interactivo de los Viñedos Centenarios de Rioja georreferenciados. Esta herramienta facilita el acceso a la localización y a la información de estas unidades de cultivo certificadas, contribuyendo a su conocimiento, divulgación y puesta en valor por parte de profesionales, visitantes y del conjunto de la sociedad".

Con este proyecto Rioja no mira al pasado con nostalgia, sino con visión de futuro. Proteger nuestras viñas viejas y centenarias significa preservar un patrimonio colectivo irrepetible y responder, al mismo tiempo, a un a demanda creciente de autenticidad, origen y excelencia.

La puesta en valor de este patrimonio se enmarca en la Agenda Somos Rioja, el plan impulsado desde la presidencia del Consejo Regulador para fortalecer la dimensión colectiva de la Denominación y reforzar el orgullo de pertenencia y el sentimiento de identidad compartida en torno a Rioja.

La iniciativa corresponde al pilar 'Futuro Sostenible' de la Agenda, que engloba la protección del entorno, la rentabilidad del sector y el arraigo territorial.