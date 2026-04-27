Por La Rioja renovará sus órganos en un congreso en el que pasará de tener secretaría general a presidencia

La actual secretaria general del partido, Sonsoles Soriano, junto al portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba, y la secretaria del Comité Local de Haro, Penélope López. - POR LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja celebrará el 23 de mayo, en Haro, un congreso extraordinario en el que renovará sus órganos, y marcará sus líneas políticas de futuro, tras el que pasará de tener secretaría general a presidencia.

La actual secretaria general del partido, Sonsoles Soriano, ha ofrecido una rueda de prensa junto al portavoz de Por La Rioja, Miguel Gómez Ijalba, y la secretaria del Comité Local de Haro, Penélope López, para presentar un congreso que se celebrará bajo el lema 'Haz que La Rioja cuente'.

La principal novedad del congreso es que el partido pasará de estar dirigido por una secretaría general a contar con una presidencia para la que se puede presentar cualquiera de los 150 afiliados (siempre que esté al corriente de las cuotas).

Un cargo al que los estatutos permitirán, también, sumar una secretaría general y al que Soriano ha adelantado en la rueda de prensa de hoy, a preguntas de los periodistas, que optará.

Gomez Ijalba ha relatado cómo el congreso se organizará con dos ponencias que desarrollarán, por un lado, toda la labor futura que realizará el partido de cara, no sólo a las elecciones que previsiblemente se celebrarán en mayo del 2027, sino también a lo largo de toda la próxima legislatura y lo que queda de la actual.

Por otro, la "reconexión de la ciudad de Logroño con el resto de municipios de la comunidad autónoma", dado que, "por parte del resto de partidos se ha olvidado que la esencia de La Rioja está en todos los municipios" y no sólo en la capital.

"Este congreso no sólo es una declaración de principios, sino una apuesta por un modelo en el que todos los municipios cuentan", ha resaltado.

Por otro lado, ha detallado Soriano, se quiere "dar un salto" reforzando el comité ejecutivo, y contando con una presidencia, "profesionalizando" el funcionamiento del partido y mejorando su preparación electoral.

En este momento el partido es "más ambicioso, tiene mayor proyección y, además", se quiere dar "un salto a una organización mucho más ágil y con mucha mayor capacidad de actuación", ha relatado.

Ha añadido cómo, hasta ahora, los estatutos tenían "una proyección eminentemente autonómica" y lo que se ha querido es "dar un salto y que la proyección sea también estatal". El objetivo es que La Rioja "cuente, que tenga voz".

"Queremos que La Rioja cuente de verdad, queremos que los riojanos sean escuchados y que podamos conseguir este objetivo y que se desarrolle en cualquier ámbito, tanto institucional, estatal como incluso europeo", ha señalado la actual secretaria general.

Los nuevos estatutos "consolidan" el papel del Comité Territorial como máximo órgano, integrado por todos los afiliados, "reforzando de esta manera sus derechos y garantizando su participación en todas las decisiones clave y ampliando los mecanismos de control interno".

El congreso "consolida", ha dicho López, "su modelo de partido mucho más preparado para gobernar". "Tenemos ya mucha más experiencia adquirida con todos nuestros alcaldes y concejales en muchos de los municipios riojanos", ha dicho.

En la actualidad, han detallado hoy, Por La Rioja cuenta con 59 concejales, nueve alcaldías y participa en tres coaliciones.