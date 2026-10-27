La Rioja renueva su colaboración con Fundación La Caixa, que prevé destinar 10,5 millones a su acción social hasta 2027

Archivo - 'EduCaixa - LA CAIXA - Archivo

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado que el Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy, día 27, el convenio marco de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Fundación La Caixa para los años 2026 y 2027, que permitirá dar continuidad a las actuaciones sociales, educativas, culturales y de investigación y salud que desarrolla la entidad en la comunidad autónoma, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los riojanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El acuerdo, que será suscrito por el presidente de Gobierno de La Rioja, prevé que la Fundación La Caixa destine 5 millones de euros en 2026 y hasta 5,5 millones en 2027 al desarrollo de sus actividades en La Rioja, lo que supone una previsión de hasta 10,5 millones de euros para ambos ejercicios.

Estas cantidades corresponden a los recursos de la propia Fundación para sus actuaciones en la comunidad y no implican ingresos ni obligaciones económicas para el presupuesto del Gobierno regional. El alcance de esta colaboración se refleja en los programas que la Fundación desarrolla en La Rioja.

Entre ellos, 'Incorpora' para facilitar la inserción laboral en empresas de la región; 'CaixaProinfancia', destinado a menores y adolescentes de familias en situación de vulnerabilidad; 'EduCaixa', dirigido a estudiantes y docentes, así como actividades de acompañamiento desarrolladas con personas mayores; la humanización de la salud a través del programa para la 'Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas'; el programa 'Saludablemente', de gestión emocional con terapias grupales, y las visitas a las exposiciones itinerantes organizadas por la Fundación en La Rioja.

El nuevo convenio, que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, da continuidad a la relación de colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2006.

Para coordinar su desarrollo, el acuerdo contempla la creación de una comisión mixta, con representación paritaria del Gobierno de La Rioja y de la Fundación La Caixa, que permitirá ajustar la programación a las características del territorio y proponer convenios específicos para impulsar nuevos proyectos de colaboración.