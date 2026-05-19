La Rioja renueva su compromiso con las empresas del calzado con una nueva convocatoria de ayudas dotada de 500.000 euros

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, un gasto de 500.000 euros relativo a la convocatoria 2026-2027 de subvenciones destinadas al sector del calzado riojano para el fomento de su competitividad y desarrollo económico.

El Ejecutivo regional da así "continuidad" a una línea estructural del Plan de Desarrollo Industrial para La Rioja 2026-2028 y fundamentada en la gran demanda mostrada por parte del sector riojano en la convocatoria de 2025, que alcanzó un nivel de ejecución aproximado del 84 % del crédito total disponible con la participación de veintiocho empresas beneficiarias, tal y como ha recordado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez.

Asimismo, se repite el modelo de gestión de las ayudas, con la Asociación de Industrias del Calzado y Conexas de La Rioja (AICCOR) actuando de nuevo como entidad colaboradora.

La convocatoria, que va dirigida a empresas del sector del calzado y conexo de La Rioja con algún centro de trabajo radicado en esta región, saldrá publicada próximamente y garantiza la continuidad de una política pública eficaz, alineada con las prioridades estratégicas regionales, con una demanda empresarial demostrada y con capacidad de generar impacto directo en la competitividad del tejido productivo riojano.

SECTOR ESTRATÉGICO

El sector del calzado constituye un sector claramente estratégico en La Rioja, con alta especialización y orientación exportadora, que se enfrenta a retos derivados de la competencia internacional, la transición hacia modelos productivos más sostenibles y la necesidad de incorporar tecnologías avanzadas en sus procesos productivos.

Ante desafíos centrados en la digitalización, la sostenibilidad y la competencia internacional, la industria del calzado sigue necesitando ejecutar inversiones continuas en las actuaciones subvencionables enmarcadas en esta convocatoria.

Fruto del acuerdo entre Gobierno de La Rioja y AICCOR, la asociación empresarial actuó el año pasado como organismo colaborador para gestionar una nueva línea de ayudas dirigidas a financiar gastos e inversiones de las empresas en servicios de innovación, como los de laboratorio y ensayos físico-químicos; la certificación de producto en el sector industrial; la investigación, desarrollo e innovación en todas las áreas relacionadas con el calzado y auxiliares; o los servicios tecnológicos de fabricación inteligente en todas estas mismas áreas.

En diversas reuniones producidas a lo largo del año con el sector del calzado, éste había transmitido sus necesidades y, a partir de ahí, el Ejecutivo regional diseñó a medida esta nueva ayuda dotada de 800.000 euros.

El acuerdo fue, además, un ejemplo de la simplificación administrativa que está aplicando la Consejería de Economía en diferentes líneas de subvención, de la cooperación público-privada como elemento de apoyo y del compromiso con un sector fundamental para La Rioja.

Independientemente de dicha ayuda, el Gobierno riojano mantuvo el convenio con AICCOR (100.000 euros) y aumentó la cuantía del convenio con APIDIT-Novex hasta los 500.000 euros. Además, el sector del calzado puede acceder a las ayudas de la ADER en concurrencia competitiva y en todas las líneas, como la destinada a la internacionalización, alineada con los objetivos estratégicos del sector.