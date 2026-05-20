'Por La Rioja' resalta que "La Rioja debe dejar de pedir permiso para defender sus intereses"

Presencia de ponencias de 'Por La Rioja' - 'POR LA RIOJA'

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

'Por La Rioja' ha presentado las dos ponencias que se debatirán en el Congreso Extraordinario y que marcarán el rumbo político, territorial y económico de la formación regionalista: 'La Rioja real: el valor de nuestros pueblos como motor de futuro' y 'Reconectar La Rioja: Logroño, cabeceras y pueblos, un mismo proyecto'.

Las ponencias han sido presentadas por la secretaria general, Sonsoles Soriano, y el coordinador del Congreso Extraordinario, Luis Salazar. "La Rioja -ha descrito Salazar- atraviesa un deterioro estructural del territorio, con pérdida de población, desaparición de explotaciones agrarias, destrucción de empleo industrial, reducción de servicios y abandono del medio rural".

Soriano ha resaltado que la formación regionalista sostiene que "La Rioja debe dejar de pedir permiso para defender sus intereses", reclamando un modelo de financiación más justo, que no implique quedarse con las sobras, y debe tener una voz propia en el panorama político nacional".

'Por La Rioja' sustenta en las ponencias una idea de región en la que "La Rioja no puede seguir siendo una comunidad de segunda división ni un decorado rural". Así lo ha expresado Luis Salazar: "El futuro de La Rioja pasa por reconectar territorio, recuperar producción, garantizar servicios y volver a poner a los pueblos en el centro de las decisiones políticas". La secretaria general de la formación regionalista ha destacado también que 'Por La Rioja' apuesta por proteger y profundizar en, 'La Rioja real', denunciando "que las políticas públicas han dejado de estar dirigidas hacia quienes sostienen realmente la región". Por su parte, Luis Salazar, coordinador del Congreso Extraordinario, ha calificado esencial el debate sobre 'Reconectar La Rioja'.

"Es fundamental -ha detallado- cohesionar territorialmente la región y reenfocar la relación entre Logroño, las cabeceras de comarca y los pueblos".

En la ponencia 'Reconectar La Rioja' la formación regionalista precisa que "Logroño no es el problema; el problema son quienes gobiernan toda La Rioja, pero lo hacen sólo desde Logroño y encerrados en sus despachos y renegando de los municipios". La ponencia destaca que "tanto el gobierno de La Rioja como el Gobierno Municipal de la capital riojana mantienen desde hace años, "una forma equivocada de entender la capitalidad, que ha provocado que, desde 2011, Logroño se haya alejado cada vez más de los pueblos del entorno y de toda la región".

La ponencia 'La Rioja real', defiende que "la esencia de La Rioja está en sus pueblos" y lamenta que actualmente "no se gobierna desde la realidad social, económica y cultural de La Rioja", al tiempo que denuncia unas políticas que "anuncian ayudas que no llegan, generan burocracia absurda y bloquean el desarrollo rural". Frente a ello, 'Por La Rioja' plantea un modelo político basado en: la producción, la reindustrialización -innovación-, descentralización de servicios, fiscalidad diferenciada, defensa del sector primario, servicios públicos comarcales y autonomía real para el desarrollo rural".

La ponencia política incorpora además un decálogo de medidas estratégicas que la formación considera "prioritarias para garantizar el futuro de La Rioja". Entre ellas destaca la creación de una Ley de Retorno Rural Riojano, con bonificaciones fiscales, ayudas directas y facilidades administrativas para quienes regresen a municipios pequeños. En materia de seguridad, 'Por La Rioja' plantea el plan 'Pueblos Seguros', con coordinación entre Guardia Civil y policías locales, vigilancia tecnológica y la posibilidad de crear servicios comarcales de seguridad entre municipios asociados. La formación regionalista también propone endurecer las condiciones para acceder a ayudas públicas autonómicas, defendiendo que toda gran empresa o entidad financiera que reciba subvenciones "deberá mantener servicios, inversión y empleo rural permanente".

Especialmente relevante es la propuesta de potenciar, modernizar y fomentar industria en La Rioja, que limitaría los Proyectos de Interés Regional a actividades inexistentes o insuficientes en La Rioja, exigiendo además consulta municipal, participación vecinal y retorno económico acreditado antes de su aprobación.

Desde el punto de vista sanitario, la formación regionalista plantea la creación en Haro de un gran centro permanente de especialidades y cirugía inspirado en el modelo de Tarancón (Cuenca), con consultas externas, diagnóstico avanzado, urgencias, cirugía menor y pruebas especializadas permanentes. Por su parte, el documento 'Reconectar La Rioja' plantea un gran plan de transporte comarcal; aparcamientos disuasorios gratuitos en Logroño; descentralización administrativa real; y un modelo de 'capital abierta' pensado también para quienes acuden a Logroño desde los pueblos.

Asimismo, la descentralización debe llegar desde la propia organización de la ciudad de Logroño que debe dar a los núcleos de población de Varea y El Cortijo la idiosincrasia que en realidad tienen, otorgándoles un representante oficial y electo que al menos sea escuchado en todos los asuntos que afecten a dichos núcleos de población.