La Rioja respalda la presencia de 14 empresas agroalimentarias de la región en la feria internacional PLMA de Amsterdam - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 20 May. (EUROPA PRESS) -

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de La Rioja ha acompañado la participación de catorce empresas riojanas en la feria internacional Private Label Manufacturers Association (PLMA), que se celebra en Amsterdam desde ayer.

Este viaje constituye una acción de promoción exterior impulsada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre la Comunidad y la Federación de Empresas de La Rioja (FER), que contempla entre sus prioridades el refuerzo a la actividad promocional en el exterior.

"La Rioja tiene empresas capaces de competir en mercados internacionales cada vez más exigentes, combinando tradición, calidad e innovación", ha destacado la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, junto al director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, y representantes de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), durante la visita a los catorce estands que representan a la región en la feria.

POSITIVAS CIFRAS DEL COMERCIO EXTERIOR RIOJANO

En ese contexto, León ha defendido que La Rioja mantiene un sólido comercio exterior -218,2 millones de euros exportados en el mes de marzo-, un crecimiento del 0,6 % y un superávit comercial de 45,6 millones de euros, con una tasa de cobertura del 126,4 %, muy por encima de la media nacional.

Asimismo, ha apuntado que la industria alimentaria ya representa el 22,5 % del total exportado y los productos alimenticios alcanzan el 30,3 %.

Así, "desde el Gobierno de Rioja seguimos reforzando el apoyo a la internacionalización, porque abrir mercados supone generar oportunidades, actividad económica y empleo para nuestra Comunidad y nuestras empresas, que son sin duda los mejores embajadores de la marca Rioja en el exterior, más aún en un contexto global marcado por profundas transformaciones".

Han tenido presencia en Amsterdam las firmas Compre y Compare, Conservas El Cidacos, Vinagrerías Riojanas, Eurochamp, Vegola Ibérica, Conservas de Autor, Palacios Alimentación, Hijo José Martínez Somalo, Alberto de Miguel, Granderroble Desserts, Congelados de Navarra, Grupo GAM Family - Alejandro Miguel y las plantas riojanas de Ultracongelados Virto y Elaborados Naturales de la Ribera.

PLMA

PLMA (1986) es la feria anual de marcas privadas que reúne a minoristas y fabricantes de productos congelados, alimentos frescos, alimentos secos y bebidas, así como de los sectores relacionados con la cosmética, la belleza y la salud. Dispone de aproximadamente 3.100 expositores procedentes de más de setenta países, con nueve pabellones de alimentación y cinco de productos no alimentarios.