Por La Rioja responsabiliza a Gobierno regional y organizaciones agrarias de "la mala situación del campo" riojano

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Por La Rioja responsabiliza directamente al Gobierno de La Rioja y a las organizaciones agrarias de la mala situación que atraviesan el campo y la ganadería riojanas.

La formación regionalista critica la política agrícola del Gobierno de La Rioja del Partido Popular "vacía de contenido y que nada tiene que ver con la realidad y las necesidades del sector".

El portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba, pone como ejemplo la gestión de los Fondos Europeos, indicando que "la mayoría de estas partidas, en vez de destinarse realmente al campo y la ganadería, se han empleado para cursos que no aportan formación alguna, supuestas líneas de asesoramiento agrario que terminan en manos de las organizaciones agrarias y no de los agricultores y ganaderos, y en subvenciones o ayudas que terminan siendo tramitadas también por las organizaciones agrarias para corar una parte cómo servicio realizado".

Gómez Ijalba resalta que, igualmente, "el gobierno regional ha eliminado servicios gratuitos como la Confección de la Declaración de la PAC para que ahora sea prestado también por las organizaciones agrarias y empresas privadas que cobran por esta prestación".

El portavoz regionalista denuncia que "lo mismo ha sucedido con la totalidad de subvenciones o ayudas que ahora tienen que ser tramitadas por una organización agrícola, previo pago por su puesto, para que exista alguna posibilidad de que sean concedidos a los agricultores o ganaderos riojanos".

Precisamente sobre las subvenciones, Gómez Ijalba señala que "cada vez es más complicada su adjudicación por unas condiciones y requisitos más difíciles y complicadas, pareciendo que están enfocadas a empresas o personas concretas".

Unas ayudas que el portavoz de la formación regionalista recuerda que "cada año tienen menos fondos, dejando a gran parte de los solicitantes fuera, incluso después de haber pagado la gestión por parte de la correspondiente organización agrarias para que la tramite. Una situación que ha sucedido este año con la reestructuración de viñedo. Casi un tercio de los solicitantes que cumplían en su totalidad los requisitos".

El portavoz regionalista considera que las organizaciones agrarias están más centradas en conseguir "fórmulas de financiación para engrosar la lista de sus trabajadores que en resolver los problemas del campo y de la ganadería riojanas, y en general del mundo rural. Lo hacen en connivencia con el gobierno regional, lo que provoca que ambos son incapaces de abordar una solución y son gran parte del problema".

Para Por La Rioja, esta situación ha quedado demostrada con las propias llamadas que las organizaciones agrarias han hecho a la protesta de hoy, 29 de enero, que la han convocado contra la política europea respecto al pacto con Mercosur y la reforma de la PAC -que el PP ha votado favorablemente, pero eso no lo critican- y contra el Ministerio por no destinar fondos al arranque de viñedo.

La formación regionalista califica, cuando menos, de "curioso", que mientras el PP de La Rioja que fue el responsable de "inundar" con nuevos derechos de plantación de viñedo la DOC Rioja, "y que ahora dedica escasos fondos a la reestructuración de viñedo, ha paralizado reformas de regadías, ha eliminado servicios gratuitos, ha dado continuidad a la política del anterior gobierno del PSOE en materia de limitaciones, controles y requisitos; no hace nada porque Agro Seguro no abuse del precio de las pólizas y valores de siniestros o que incluya el fuego bacteriano en dichas pólizas, y las organizaciones agrarias callan y parecen estar al margen de todas las críticas".

Igualmente, Miguel Gómez Ijalba lamenta que el gobierno de La Rioja "machaque a tasas e impuestos cualquier actuación en el ámbito del sector primario, desde la adquisición de parcelas a la obligación de liquidar impuestos por contratos de arrendamiento".

El portavoz regionalista subraya que el presidente del Ejecutivo regional, Gonzalo Capellán, "legisla contra la rentabilidad de las explotaciones, poniendo cada vez más licitaciones como es el caso de las granjas o para disponer de perros que ayuden en su tarea.

Asimismo, aumenta la burocracia, por ejemplo, para abonarlas tasa de actualización cada cuatro años en el Registro de Industrias Agroalimentarias".

Por La Rioja responsabiliza también al PSOE y al Gobierno central, y la UE, por poner cada vez más trabas al sector primario en Europa y España.

"Como administración más cercana -señala Gómez Ijalaba- debiera ser el gobierno regional quien reaccionara activando actuaciones que realmente sirvan para solucionar los problemas del sector primario, en vez de dedicar el presupuesto a una publicidad falseada de grandes inversiones que nunca llegan a agricultores y ganaderos".