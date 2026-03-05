La Rioja, en riesgo amarillo por lluvias desde esta noche y hasta las 15,00 horas del viernes

Archivo - Lluvia - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Rioja entrará esta noche en aviso amarillo por lluvias, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA), de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y recogido por SOS RIOJA 112.

En concreto, el aviso afectará, sobre todo, a la Ibérica riojana desde las 21,00 horas de esta noche y permanecerá activo hasta las 15,00 horas de este viernes. Podrán ser en forma de nieve en la segunda mitad del día.

La probabilidad de este hecho ronda entre el 40 y el 70 por ciento.