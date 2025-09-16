La Rioja, en riesgo amarillo este miércoles y jueves por temperaturas elevadas, hasta 35 grados de máxima

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de La Rioja va a estar estos próximos días 17, miércoles, y 18, jueves, por temperaturas elevadas, que podrán llegar a los 35 grados, según el último parte remitido desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, desde la entidad se indica que "de acuerdo con el "Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja", la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados declara el nivel 1, amarillo".

En concreto, para la jornada de mañana, miércoles 17 de septiembre, el riesgo será en la zona de la Ibérica riojana, con máximas que superarán los 32 grados (32,2 grados concretamente).

Para la jornada del jueves 18 de septiembre, en el caso de la Ibérica se advierte que las temperaturas podrán alcanzar los 33,6 grados, además de que se extiende el aviso a la Ribera del Ebro, con máximas de hasta 35 grados.