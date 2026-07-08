La Rioja, en riesgo amarillo este miércoles por tormentas que podrán ser fuertes

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LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todo el territorio de La Rioja estará en la tarde de este miércoles en situación de riesgo amarillo por la posibilidad de que se produzcan tormentas que podrán ser fuertes.

Así figura en el último aviso lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de acuerdo con el "Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)".

De este modo, la situación de riesgo se dará entre las 14 y las 21 horas de este miércoles 8, con una probabilidad de que se den estos fenómenos de entre un 40 y un 70 por ciento.

Además, por parte de la Aemet se especifica que las tormentas podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento, sin descartar granizo.