La Rioja, en riesgo amarillo y rojo por altas temperaturas en la Ibérica y en la ribera del Ebro

Archivo - Varias personas se resguardan del sol bajo un paraguas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja comienza la semana activando el riesgo amarillo (nivel 1) -en la Ibérica riojana- y el rojo (nivel 3) -en la ribera del Ebro- por altas temperaturas, de acuerdo con el 'Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja'.

En concreto, en la Ibérica riojana se esperan para este lunes temperaturas máximas de hasta 28,2 grados que subirán hasta los 28,7 grados el martes.

En el caso de la ribera del Ebro, desde el Plan se prevén máximas de 40,9 grados para este lunes, 41,8 grados para el martes y extiende el riesgo rojo hasta el miércoles por temperaturas de hasta 39,5 grados.