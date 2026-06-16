La Rioja, en riesgo amarillo la tarde de este miércoles por altas temperaturas

Calor. - Ricardo Rubio - Europa Press

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de La Rioja, y más en concreto, la zona de la Ribera del Ebro, estará en la tarde de mañana miércoles en situación de riesgo amarillo por altas temperaturas, según el último parte remitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este aviso, las temperaturas podrán alcanzar los 36 grados, con una hora de comienzo de la situación que se sitúa en las 13 horas y que se prevé que se prolongue hasta las 21 horas. Hay entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidad de que se den estos fenómenos.

La situación de aviso amarillo por temperaturas máximas se lanza de acuerdo con el "Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)" de la Aemet.