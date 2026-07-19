La Rioja, en riesgo amarillo esta tarde por temperaturas de 36 grados

Archivo - Termómetro marca 36 grados. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja estará esta tarde de domingo en situación de riesgo amarillo por altas temperaturas, según el último aviso lanzado desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, el riesgo de nivel amarillo será específicamente en La Ribera del Ebro riojana, por temperaturas que podrán alcanzar los 36 grados.

Será entre las 13 y las 21 horas, con una probabilidad de que ocurran estos fenómenos de entre un 40 y un 70 por ciento. Se especifica, además, que será más probable en La Rioja Oriental.

El aviso se realiza de acuerdo con el "Plan Nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA)" de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).